تقرير رسمي نهائي يكشف أسباب تحطم مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي (فيديو)

خلص التحقيق الإيراني النهائي في حادث تحطم المروحية الذي أودى بالرئيس إبراهيم رئيسي، في مايو/أيار الماضي، إلى أن سببه كان سوء الأحوال الجوية، وفق ما أفادت الهيئة التي تولته، اليوم الأحد.

وسقطت المروحية التي كانت تقل رئيسي البالغ 63 عامًا مع أشخاص كانوا يرافقونه على سفح جبل يلفه الضباب في شمال إيران، ما أسفر عن وفاة الرئيس و7 أشخاص آخرين وأدى الى إجراء انتخابات مبكرة.

وقالت هيئة البث الإيرانية الرسمية “إيريب” نقلًا عن الهيئة الخاصة التي تحقق في أبعاد الحادث وأسبابه إن السبب الرئيس لتحطم المروحية كان “الظروف المناخية والجوية المعقدة في المنطقة في الربيع”.

وأضاف التقرير أن “الظهور المفاجئ لكتلة كثيفة من الضباب الكثيف المتصاعد” تسبب في اصطدام المروحية بالجبل.

وآنذاك، أعلن الجيش الإيراني أنه لم يجد أي دليل على وجود نشاط إجرامي في الحادث الذي أودى كذلك بوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

وفي أغسطس/آب المنصرم، أشارت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” إلى أن الأسباب الرئيسة لحادث التحطم الذي وقع في 19 مايو الماضي هو سوء الأحوال الجوية وعدم قدرة المروحية على الصعود مع راكبين إضافيين، بما يخالف “بروتوكولات” السلامة.

لكن القوات المسلحة الإيرانية سارعت إلى نفي ذلك قائلة إن “ما ذكرته وكالة الأنباء فارس بشأن وجود شخصين في المروحية بشكل يخالف بروتوكولات السلامة خاطئ تمامًا”.