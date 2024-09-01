جمهور الجزيرة مباشر: ممارسات حكومة نتنياهو تشعل الأوضاع في الضفة الغربية (فيديو)

علق متابعو الجزيرة مباشر على تحذيرات قيادة الجبهة الوسطى الإسرائيلية بشأن التوتر في الضفة الغربية، مؤكدين أن سياسات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع، وأشاروا إلى أن رئيس الحكومة يسعى لإطالة أمد الصراع للبقاء في السلطة.

وفي مقاطع فيديو أرسلها المتابعون عبر خدمة تلغرام الخط الساخن، أكدوا أن عمليات المقاومة في الضفة هي استمرار لما يحدث في غزة، وأن جرائم جيش الاحتلال التي ترتقي إلى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في القطاع، هي عامل رئيسي في إشعال الضفة.

كما نوه المتابعون بأن الاعتقالات المتزايدة، والحصار الاقتصادي، وتوسع الاستيطان الذي يمارسه الاحتلال في الضفة الغربية، هي عوامل رئيسية ستقود إلى انفجار الأوضاع.

وأضافوا أن للشعب الفلسطيني الحق في الدفاع عن نفسه وأرضه، مشيرين إلى أن الاحتلال لا يفهم إلا لغة القوة.

وحذر المتابعون من أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في حربه على غزة وانتهاكاته في الضفة الغربية سيؤدي إلى فتح جبهات حرب جديدة، داعين ما وصفوهم بـ”أحرار العالم” إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.