جيش الاحتلال يحدد هويات 6 أسرى عثر على جثثهم في غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، أنه حدد هويات الأسرى الستة الذين عثر على جثثهم أمس في نفق تحت الأرض برفح جنوبي قطاع غزة.

وقال الجيش إن الجثث أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميًا، وتابع في بيان “الجيش وجهاز الأمن الداخلي عثرا وأعادا جثث الرهائن: كرمل غات، عيدن يروشالمي، هيرش غولدبرغ بولين، ألكسندر لوبانوف، ألموغ ساروسي وأوري دانينو، من نفق في منطقة رفح”.

وأضاف أنه “خُطف خمسة منهم -تتراوح أعمارهم بين 23 و32 عامًا- من مهرجان نوفا الموسيقي” خلال هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

متى قُتلوا؟

وذكر متحدث باسم الجيش أن الأسرى الستة قٌتلوا قبل فترة قصيرة من العثور على جثثهم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، يبلغ عمق النفق الذي تم العثور على الجثث الست فيه 20 مترًا، ويبعد حوالي كيلومتر عن النفق الذي تم استعادة فرحان قاضي منه الأسبوع الماضي.

אחותו של ירדן ביבס ל-@efitriger על חילוץ גופות 6 החטופים: "הם נרצחו ע"י רה"מ וחברי הממשלה ששותפים להפקרתם. שהיום ישלחו צוות מו"מ ויוציאו משם את כולם, אין דבר חשוב יותר מחיי האזרחים שלנו, ואם יש – המדינה איבדה את פניה" pic.twitter.com/vdeYUU6foh — גלצ (@GLZRadio) September 1, 2024

أحدهم أمريكي وبايدن “غاضب”

وذكر الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن من بين الضحايا؛ الإسرائيلي-الأمريكي هيرش غولدبرغ بولين. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بيانًا من أقارب بولين أعلنوا فيه وفاته.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض “أنا مصدوم وغاضب”، وتعهد بمواصلة العمل “على مدار الساعة” للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى المتبقين.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن الأسرى الستة الذين أعيدت جثثهم كانوا على قيد الحياة عندما تم اختطافهم ثم “قُتلوا بدم بارد”، وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في بيان لمكتبه “قلب كل الأمة مفطور”.

من جانبه، أكد منتدى عائلات الأسرى المحتجزين في غزة “لولا التأخير والتخريب والأعذار لكان من المرجح أن يظل أولئك الذين علمنا بوفاتهم هذا الصباح على قيد الحياة” داعيًا إلى إعادة الأسرى.

وقالت هيئة عائلات الأسرى “نتنياهو تخلى عن المختطفين! هذه حقيقة الآن. ابتداء من الغد ستهتز البلاد. نحن ندعو الجمهور إلى الاستعداد، إننا سنوقف الدولة”.