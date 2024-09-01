سرايا القدس تكشف عن “رعب المخيمات” ضد الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة

أطلقت “سرايا القدس- الضفة الغربية”، التابعة لسرايا القدس– الجناح العسكري لحركة الجهاد، اسم “رعب المخيمات” على جولة القتال التي تخوضها ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية خلال الأيام الماضية.

وقالت “سرايا القدس- الضفة الغربية” في بيان، مساء الأحد، إن “رعب المخيمات” تأتي ضمن معركة “طوفان الأقصى”، مؤكدة أنها “تخوض هذه المعركة برفقة أبطال فصائل المقاومة الفلسطينية موحدين ثابتين حتى النصر المبين”.

وكشفت في البيان عن عدد العمليات التي نفذها مقاتلوها ضد قوات الاحتلال وآلياته في عدد من مدن الضفة خلال الأيام الماضية.

وأوضحت أن مقاتليها في كتيبة طوباس نفذوا “خمس عمليات تفجيرٍ للعبوات الناسفة مستهدفين بها جنود العدو وآلياته”، فيما نفذت كتيبة طولكرم “ست عمليات تفجير للعبوات الناسفة محققين فيها إصابات بليغة بين قتيل وجريح بجنود العدو وآلياته، بالإضافة لإيقاع مجموعة راجلة من قوات العدو في كمين محكم، كما أسقط مقاتلونا جنديًا صهيونيًا بعملية قنص خلال الاشتباكات”.

وأضاف البيان أن كتيبة جنين تمكنت من “تنفيذ أكثر من خمسة عشر عملية تفجير للعبوات الناسفة محققين فيها إصابات بليغة بين آليات العدو وجنوده وإسقاطهم بين قتيل وجريح، كما أوقع مقاتلونا جنود العدو في ثلاثة كمائن محكمة إحداها مركب، قد أُعدت سابقًا للتصدي لاقتحامات العدو”.

وذكرت “سرايا القدس- الضفة الغربية” في البيان أنها “دخلت مرحلة جديدة من تصنيع وإنتاج العبوات الناسفة”، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي سيرى “أثرها في الميدان”.

وقالت إن جولة القتال خلال الأيام الماضية أسفرت عن استشهاد “ثلة من الأبطال من أبناء سرايا القدس وفصائل المقاومة الفلسطينية كان في مقدمتهم الشهيد القائد محمد جابر أبو شجاع“.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 28 فلسطينيًا، مما يرفع عدد الشهداء منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 680 شهيدًا.