سقوط مسيّرة أوكرانية يسبب حريقًا في مصفاة موسكو (فيديو)

قال مسؤولون روس، اليوم الأحد، إن أوكرانيا شنت سلسلة من الهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت محطات للطاقة ومصفاة نفط بالقرب من موسكو، ما أسفر عن اندلاع حرائق، وتدمير عشرات الطائرات المسيّرة في مناطق أخرى من روسيا.

وذكر مسؤولون ووسائل إعلام أن حطام طائرات مسيّرة تسبب في اندلاع حرائق في مصفاة موسكو للنفط ومحطة كوناكوفو للطاقة بمنطقة تفير المجاورة، وهي واحدة من أكبر محطات إنتاج الطاقة في وسط روسيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية عبر تلغرام إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها دمرت 158 طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا خلال الليل، بما في ذلك 9 مسيّرات فوق موسكو والمناطق المحيطة بها.

وقال سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو إن عدة طائرات مسيّرة استهدفت مصفاة موسكو، ما أسفر عن حريق في “غرفة تقنية منفصلة” في المصفاة. وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلًا عن مسؤولي طوارئ بعد ذلك أن الحريق تم إخماده.

مرحلة حرجة

وتمر الحرب الدائرة منذ عامين ونصف العام بمرحلة حرجة، إذ تمضي روسيا في هجوم بشرق أوكرانيا بينما تحاول طرد القوات الأوكرانية التي اخترقت حدودها الغربية في توغل مفاجئ في السادس من أغسطس/آب.

ونفذت روسيا الأسبوع الماضي أعنف هجمات جوية على أوكرانيا منذ بداية الحرب، إذ أصابت منشآت للطاقة في جميع أنحاء البلاد.

ومع النمو السريع لصناعة الطائرات المسيّرة في أوكرانيا كثفت كييف هجماتها على روسيا وتهاجم البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل.

وتضغط كييف على الولايات المتحدة للسماح لها باستخدام الأسلحة الأكثر قوة التي تحصل عليها من دول غربية، وذلك لإلحاق مزيد من الضرر داخل روسيا وإضعاف قدرات موسكو على مواصلة هجماتها على أوكرانيا.

وزار مسؤولون كبار من الحكومة الأوكرانية واشنطن الأسبوع الماضي، حيث طلبوا من الولايات المتحدة ما قال زيلينسكي إنه “قدرات لازمة لحماية البلاد بشكل حقيقي وكامل”.