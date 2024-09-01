شاهد: جرافات الاحتلال تدمّر جنين

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شوارع ودمرت محلات تجارية، في مركز مدينة جنين، التي تتعرض لعدوان متواصل لليوم الخامس على التوالي.

وأسفر العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها، منذ يوم الأربعاء الماضي، عن استشهاد 14 مواطنًا وإصابة واعتقال العشرات، إضافة إلى تدمير واسع بممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية بما فيها شبكتي المياه والكهرباء.

ولا تزال قوات الاحتلال تفرض حصارًا مشددًا على المدينة ومخيمها، ودفعت بمزيد من التعزيزات العسكرية، وداهمت عشرات المنازل وعبثت بمحتوياتها وعاثت فيها فسادًا وخرابًا، وأخضعت سكانها للتحقيق الميداني ونكلت بهم.

وأظهر مقطع مصور جرافات الاحتلال وهي تدمّر أحد المحلات التجارية تدميرًا كاملًا وتزيله بشكل كامل.

#شاهد

من آثار تخريب وتجريف الطرق وتدمير البنية التحتية خلال العملية العسكرية لليوم الخامس على التوالي في مدينة جنين ومخيماتها. pic.twitter.com/TD1ymZhLBP — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 1, 2024

اقتحام المستشفيات

واقتحمت قوات الاحتلال، صباح اليوم، ساحة مستشفى ابن سينا، الذي تغلق كافة الطرق المؤدية إليه لليوم الخامس، وأخضعت المواطنين المتواجدين فيها للتحقيق.

وأجبرت قوات الاحتلال عددًا من العائلات على إخلاء منازلها في مخيم جنين، ونشرت دورياتها الراجلة والمحمولة في حارة الفلوجة وطلعة الغبز وحي الجابريات وحارة الحواشين، ونادي المخيم الشبابي، وأحدثت دمارًا هائلًا في البنية التحتية وشوارع المخيم.

"الجوع والعطش قتىلنا يا خالتي , النا 4 ايام محاصرين , دخلوا علينا وفجروا الابواب حىرقوها العمارة ثلاث طوابق" مسنة فلسطينية خرجت من مخيم جنين قبل قليل pic.twitter.com/mbfkY5wSd8 — Sorita 𓂆 (@Sorita921) August 31, 2024

اعتقالات

وشنت قوات الاحتلال حمله اعتقالات واسعة في الحي الشرقي من مدينة جنين، الذي شهد عمليات تدمير ممنهجة للشوارع وممتلكات المواطنين على مدار الأيام الخمسة الماضية، كما أبقت على حظر التجول فيه.

وتتواصل معاناة أهالي مدينة جنين ومخيمها جراء انقطاع المياه، بسبب تدمير خطوط إمدادات الماء الرئيسية المغذية للمدينة بفعل آليات الاحتلال.

وقال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن إدارة المستشفى اضطرت إلى إغلاق قسم غسيل الكلى وحولت المرضى إلى مستشفيات مدينة نابلس، بسبب نفاذ كميات المياه من خزانات المستشفى ومنع الاحتلال الدفاع المدني من تزويدها بالمياه.

وتواصل قوات الاحتلال حصارها لمستشفيي خليل سليمان الحكومي وابن سينا، كما تعيق عمل الطواقم الطبية وتستهدف مركبات الإسعاف وتحتجزها وتقوم بتفتيشها.