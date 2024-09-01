عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب بـ”إغلاق اقتصادي” للضغط على نتنياهو

دعت عائلات الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، اليوم الأحد، إلى إغلاق اقتصادي غدا الاثنين بهدف الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإعادة ذويهم.

جاء ذلك في بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين، نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، عقب إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي العثور على جثث 6 أسرى في غزة.

ودعت العائلات إلى الخروج في مظاهرة ضخمة لإغلاق الطرق بشكل كامل حتى إبرام صفقة التبادل مع حركة حماس، مطالبة نقابة العمال الهستدروت والمؤسسات بالإضراب وشل الحركة في إسرائيل، غدًا الاثنين.

وطالبت العائلات نتنياهو بالظهور علنًا أمام المجتمع الإسرائيلي وتحمل المسؤولية المباشرة، وعدم الاختباء خلف المتحدث باسم الجيش، وفق البيان.

على رأس نتنياهو

من جانبه، دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الأحد، إلى إغلاق الاقتصاد للضغط على نتنياهو قائلًا: “نتنياهو وحكومة الموت قررا عدم إنقاذ المختطفين (الأسرى لدى حماس) وأدعو نقابات العمال والسلطات المحلية إلى إغلاق الاقتصاد”.

وأضاف في كلمة مصورة على منصة إكس أن دعوته لإغلاق الاقتصاد تأتي بهدف الضغط على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من أجل التوصل إلى صفقة تبادل أسرى فورية مع حركة حماس، مشيرًا إلى أن دماء القتلى الإسرائيليين من المحتجزين هي على رأس نتنياهو.

נתניהו וקבינט המוות החליטו לא להציל את החטופים. הדם הזה על ראשם. אני קורא לכל אזרח שליבו נשבר הבוקר לבוא ב-19:00 לבגין להפגין איתנו. אני קורא להסתדרות ולמעסיקים ולרשויות המקומיות להשבית את המשק. אי אפשר להמשיך ככה. pic.twitter.com/ohqxIf3TJH — יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) September 1, 2024

قتلوا بقصف إسرائيلي

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد العثور على جثث 6 أسرى في قطاع غزة، أحدهم ضابط، فيما أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إحدى الجثث تعود لأحد مواطنيه.

من جانبها، أكدت حركة حماس في بيان، اليوم الأحد، أن الأسرى قتلوا بالقصف “الصهيوني” وعلى الرئيس بايدن إن كان حريصًا على حياتهم أن يوقف دعمه لإسرائيل ويضغط عليه لإنهاء عدوانه فورًا على غزة.

وقبيل الحديث عن العثور على هذه الجثث، كانت إسرائيل تقول إنه لا يزال لديها 107 أسرى في غزة، بينهم عدد من القتلى.

يأتي ذلك فيما تتواصل بإسرائيل انتقادات المعارضة وعائلات الأسرى في غزة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بالتخلي عن الأسرى وتركهم للموت بالقطاع، عبر وضع شروط تعجيزية تحول دون إبرام اتفاق مع حركة حماس لوقف الحرب، بما يتضمن صفقة لتبادل الأسرى.