فرانشيسكا ألبانيز: المذابح في الضفة الغربية تذكير قوي بأن حماس ليست سوى ذريعة لإسرائيل

قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن الدمار الواسع النطاق والمذابح التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في جنين وأجزاء أخرى من شمال الضفة الغربية المحتلة، حيث لا تحكم “حماس”، هي تذكير قوي بأن “حماس” ليست سوى الذريعة الأخيرة لدولة إسرائيل لإثارة الفوضى في الأراضي الفلسطينية.

وأضافت في منشور على منصة “إكس”: “في كل مكان منذ 57 عامًا، جعلت إسرائيل الحياة مستحيلة للفلسطينيين تحت الاحتلال العسكري الوحشي، سعيًا إلى تحقيق إسرائيل الكبرى”.

وذكرت فرانشيسكا أنه بالاتفاق مع الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يجب نشر قوة حماية دولية على الفور لوقف المجازر والتدمير العشوائي والتهجير القسري.

وفي تغريدة أخرى قالت فرانشيسكا “إن إسرائيل ليس لديها الحق بالدفاع عن النفس عندما يتعلق الأمر بالعمليات في الضفة الغربية“، وكتبت “تزعم إسرائيل أن ما تفعله في الضفة الغربية مبرر بموجب قانون الدفاع عن النفس.. هذا الادعاء ليس له أي أساس”.

وأضافت: “قبل عشرين عامًا، قررت المحكمة الجنائية الدولية، أن إسرائيل لا يمكنها التذرع بالدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتبرير جدارها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي يوليو/تموز الماضي، أشارت المحكمة إلى أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني في حد ذاته”.

