“كانوا أحياء”.. “فيديو” جديد للقسام بشأن الأسرى الإسرائيليين الذين عُثر على جثثهم (شاهد)

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، مقطع “فيديو” جديدًا بشأن الأسرى الإسرائيليين الذين عثرت قوات الاحتلال على جثثهم، فجر الأحد الماضي، في قطاع غزة.

وأثار إعلان الجيش الإسرائيلي انتشال جثامين الأسرى غضبًا واسعًا على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وتساءلت كتائب القسام في مقطعها، الذي نشرته مساء اليوم الأحد: “أي بطولة في استرجاعهم (الأسرى) جثثًا بعدما قتلتموهم عمدًا”.

ثم عرض مقطع “الفيديو” مشاهد لقصف الاحتلال لمناطق مختلفة في قطاع غزة، مؤكدة أن الأسرى الإسرائيليين كانوا أحياء بالفعل، وكان من المفترض أن يخرجوا ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وأشارت كتائب القسام إلى تصريح نتنياهو بأنه سيختار البقاء في محور فيلادلفيا عن إعادة الأسرى، قبل أن تظهر عبارة تقول “اختار نتنياهو فيلادلفيا على تحرير أسراكم”.

وختم المقطع بالإشارة إلى الطيار “رون أراد“، الذي أسقطت طائرته في لبنان عام 1986، قبل أن يُفقد أثره ولا يُعرف مصيره منذ ذلك الحين، مع تأكيد بأن نتنياهو “يصنع العشرات” من “أراد”.