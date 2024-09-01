سياسة|إسرائيل

لابيد: حديث نتنياهو عن أهمية محور فيلادلفيا ترهات ويهدف للإضرار بالمفاوضات (فيديو)

يائير لابيد إسرائيل معارضة
مدة الفيديو 00 minutes 56 seconds
1/9/2024-|آخر تحديث: 1/9/202401:40 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن حديثه عن أهمية البقاء في محور فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، يهدف إلى الإضرار بالمفاوضات.

وأشار لابيد خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية إلى أن نتنياهو كان رئيسا للوزراء لفترات طويلة بعد الانسحاب من محور فيلادلفيا، ولم يتحدث مرة عن العودة إلى احتلال المحور.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

وأضاف أن حكومة نتنياهو اتخذت قرار العودة إلى محور فيلادلفيا في شهر مايو/أيار الماضي، بعد شهور عدة من بَدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن الأمر لم يكن ضروريا.

وقال لابيد إن هناك أمورا أشد أهمية ويمكن العودة واحتلال المحور عند الضرورة.

وأضاف أن على نتنياهو عقد صفقة لتبادل الأسرى من أجلال إطلاق سراحهم جميعا.

وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة نتنياهو وحكومته بعرقلة المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والعمل من أجل استمرار الحرب، وقالت إن قرار المجلس الوزاري المصغر، الخميس الماضي، ببقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا هو حكم بالإعدام على الأسرى.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان