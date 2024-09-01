لابيد: حديث نتنياهو عن أهمية محور فيلادلفيا ترهات ويهدف للإضرار بالمفاوضات (فيديو)

هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قائلا إن حديثه عن أهمية البقاء في محور فيلادلفيا، على الحدود بين قطاع غزة ومصر، يهدف إلى الإضرار بالمفاوضات.

وأشار لابيد خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية إلى أن نتنياهو كان رئيسا للوزراء لفترات طويلة بعد الانسحاب من محور فيلادلفيا، ولم يتحدث مرة عن العودة إلى احتلال المحور.

وأضاف أن حكومة نتنياهو اتخذت قرار العودة إلى محور فيلادلفيا في شهر مايو/أيار الماضي، بعد شهور عدة من بَدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مؤكدا أن الأمر لم يكن ضروريا.

وقال لابيد إن هناك أمورا أشد أهمية ويمكن العودة واحتلال المحور عند الضرورة.

وأضاف أن على نتنياهو عقد صفقة لتبادل الأسرى من أجلال إطلاق سراحهم جميعا.

وتتهم عائلات الأسرى والمعارضة نتنياهو وحكومته بعرقلة المفاوضات بشأن تبادل الأسرى والعمل من أجل استمرار الحرب، وقالت إن قرار المجلس الوزاري المصغر، الخميس الماضي، ببقاء قوات الجيش في محور فيلادلفيا هو حكم بالإعدام على الأسرى.