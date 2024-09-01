لحظة دهس مدرعة إسرائيلية جثمان مسن فلسطيني بعد استشهاده في جنين (فيديو)

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، مقطعًا مصورًا لآلية عسكرية إسرائيلية وهي تدهس جثمان مسن فلسطيني استشهد برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

ويُظهر المقطع المصور الذي تحققت منه الجزيرة مباشر آليتين عسكريتين من نوع النمر وسط دمار أحدثته في شوارع الحي الشرقي من جنين، ثم تدهس إحداها قدمي جثمان مسن فلسطيني ملقى على الأرض.

ويعود الجثمان للفلسطيني توفيق قنديل (82 عامًا) من سكان الحي الشرقي في جنين، الذي استشهد الجمعة الماضية.

وأفاد شهود عيان بأن العجوز مصاب بألزهايمر، وتُرك على الأرض لساعات بعدما منع جيش الاحتلال طواقم الهلال الأحمر من نقل جثمانه.

ووقت استشهاد قنديل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمها تعاملت مع شهيد في منطقة الحي الشرقي في جنين.

وأكدت في بيان أن “قوات الاحتلال تطلق النار على سيارات الإسعاف التي تعاملت مع نقل شهيد، وسيارة وطقم إسعاف آخر لنقل إصابة في جنين”.

والثلاثاء الماضي، اقتحمت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة مدينتي جنين وطولكرم ومخيماتهما ومخيم الفارعة قرب طوباس، قبل أن تنسحب فجر الخميس من مخيم الفارعة ومساء اليوم نفسه من طولكرم.

أما في جنين، فلا تزال العمليات مستمرة، بل ودفع جيش الاحتلال بقوات مدرعة معززة بسلاح الجو إلى المدينة، ودهم أجزاء من مخيم جنين.

ويشن جيش الاحتلال منذ 5 أيام تحت غطاء جوي مكثف أوسع عملية عسكرية في شمالي الضفة منذ عملية السور الواقي عام 2002.