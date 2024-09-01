لحظة قصف الاحتلال منزلا في الخليل بصاروخ واستشهاد شخص كان بداخله (فيديو)

استشهد فلسطيني في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأحد، بعد أن قصف الاحتلال الإسرائيلي المنزل الذي كان موجودًا فيه بصاروخ.

وأظهرت مقاطع “فيديو” متداولة آليات من جيش الاحتلال وهي تحاصر منزلًا وتمطره بوابل من الرصاص، قبل أن تطلق عليه صاروخًا.

كما تظهر المقاطع جنودًا من قوات الاحتلال وهم يحملون جثمانًا، ويخرجون به من المنزل.

وأظهرت مقاطع أخرى آثار دماء داخل المنزل.

وقالت السلطات الفلسطينية إن الشهيد هو مهند محمد محمود العسود، 34 عامًا، من بلدة إذنا، القريبة من الخليل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر أمنية أن قوات الاحتلال قامت باحتجاز جثمان الشهيد مهند.

وقالت قوات الاحتلال إنها قصفت منزلًا كان يتحصن بداخله المشتبه في تنفيذه عملية “ترقوميا” بالخليل.

وقتل 3 من أفراد الشرطة وحرس الحدود التابعين لقوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، في إطلاق نار على سيارة عند حاجز ترقوميا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب (وفا)، ارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 680 شهيدًا.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي أسفرت حتى الآن عن استشهاد 28 مواطنًا.

وأوضحت (وفا) أن بين الشهداء 16 في محافظة جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، و3 في الخليل.