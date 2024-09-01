“لن نتخلى عنهم”.. عشرات آلاف الإسرائيليين يصرخون في تل أبيب للمطالبة بتبادل الأسرى مع حماس (فيديو)

تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين، اليوم الأحد، وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وتظاهر المحتجون في شارع بيغن وسط تل أبيب، بهدف الضغط على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل أسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وفق ما أوردت صحيفة “يديعوت أحرنوت”.

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “مقاطع مصورة” تظهر قمع الشرطة للمتظاهرين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن آلافًا آخرين تظاهروا في مدن أخرى بأنحاء البلاد، بينها مناطق في حيفا وأشدود ورمات هنيغف وكفار تابور، ونقاط أخرى.

وأغلق متظاهرون عددًا من الشوارع في المناطق المذكورة، كأحد مظاهر الاحتجاج على الحكومة، وفق الهيئة.

وصرخ الآلاف على أعضاء الحكومة: “لن نتخلى عنهم”.

وأشارت هيئة البث إلى أن المظاهرات نُظمت بعد الإعلان عن مقتل 6 أسرى إسرائيليين لدى حركة “حماس” في غزة، في وقت سابق اليوم.

وسبق أن تظاهر آلاف الإسرائيليين أمام مكاتب حكومية في مدينة القدس للمطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية.

وبوقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال العثور على جثث 6 أسرى بنفق في رفح جنوبي غزة، ليتصاعد بعدها الغضب على حكومة نتنياهو، وسط إعلانات متتالية لإضراب شامل تشارك فيه النقابات العمالية.

وبعدها، أعلن الاتحاد العام لعمال إسرائيل (الهستدروت) الإضراب العام، غدًا الاثنين، سعيًا لدفع حكومة نتنياهو لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى المحتجزين في قطاع غزة.

وقال أرنون بار ديفيد رئيس الاتحاد الذي يعد أبرز نقابة عمالية في إسرائيل، في مؤتمر صحفي الأحد: “علينا أن نوقف هذا التخلي عن الرهائن. توصلت إلى استنتاج مفاده أن تدخلنا فقط هو الذي يمكن أن يحرك أولئك الذين يحتاجون لذلك، غدًا الساعة السادسة صباحًا بالتوقيت المحلي (03.00 بتوقيت غرينتش) سيعم الإضراب الاقتصاد الإسرائيلي بأكمله”.