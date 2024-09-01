مظاهرات أمام منزل الرئيس الإسرائيلي.. وأهالي الأسرى: من الغد ستهتز البلاد (فيديو)

تظاهر عشرات الإسرائيليين أمام منزل الرئيس إسحاق هرتسوغ، يوم السبت، في القدس الغربية للمطالبة بالتوصل إلى صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية لإطلاق سراح الأسرى.

وقرأ المتظاهرون أسماء الأسرى المحتجزين في قطاع غزة، واتهموا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإصدار حكم الإعدام على الأسرى برفضه الانسحاب من محور فيلادلفيا.

وتظاهر الآلاف في مدن تل أبيب وحيفا ومدن أخرى وأغلقوا طرقا رئيسية، مطالبين بإبرام بعقد صفقة فورية مع الفصائل الفلسطينية لاستعادة الأسرى.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة أهالي المخطوفين اتهامهم لنتنياهو بالتخلي عن الأسرى من أجل البقاء في منصبه.

وهدد أهالي الأسرى بتصعيد أعمال الاحتجاج للضغط على الحكومة من أجل التوصل إلى صفقة للتبادل، قائلين “ابتداء من الغد ستهتز البلاد”.

ودعت عائلات الأسرى إلى استبدال نتنياهو فورا والموافقة على صفقة تحرير الأسرى، متهمين المجلس الوزاري المصغر بالحكم على الأسرى بالإعدام لتمسكهم بالبقاء في محور فيلادلفيا,

وقالت العائلات في بيان إنه ما من اعتبار سياسي أو أخلاقي يحول دون الموافقة على صفقة لتحرير الأسرى.