مقتل 3 إسرائيليين في إطلاق نار جنوبي الضفة المحتلة (فيديو)

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل ثلاثة من الشرطة وحرس الحدود، صباح اليوم الأحد، في إطلاق نار على سيارة عند حاجز ترقوميا غرب الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الهجوم “وقع عند شارع (عابر يهودا) بالقرب من قرية إذنا جنوب جبل الخليل. وحسب التقارير الأولية، فقد أُطلقت النار على سيارة إسرائيلية على شارع 35، شرق معبر ترقوميا”.

وأضافت “قام مسعفون ومضمدون في نجمة داود الحمراء الطبية بتقديم العلاج الطبي لثلاثة جرحى: رجل وامرأة يبلغان من العمر حوالي 30 عامًا في حالة حرجة ورجل يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا وصفت حالته بالخطيرة، وتم الاعلان عن وفاتهم جميعا متأثرين بجروحهم البالغة”.

استنفار بحثًا عن منفذي العملية

وتابعت “تقوم القوات الأمنية بمسح المنطقة بحثًا عن منفذي العملية، وتم العثور على سيارة فارغة في مكان الحادث، وهي على ما يبدو السيارة التي استُخدمت في تنفيذ الهجوم”.

وقال جيش الاحتلال إنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة ويحاصر بلدة إذنا في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم بعد أن تمكّنوا من الانسحاب.

وجاء هذا الهجوم، بعد يومين من عملية مزدوجة وقعت في محيط مستوطنتين شمالي الخليل وأسفرت عن إصابة 4 إسرائيليين بينهم قائد لواء عتصيون.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، صعّد الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية زادت حدّتها خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن من مواصلة حربه المدمّرة على قطاع غزة المحاصر ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات الآلاف.