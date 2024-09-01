نتنياهو: دم قادة حماس مهدور وسنلاحقهم (فيديو)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامبن نتنياهو في كلمة متلفزة، صباح اليوم الأحد، إن “دم قادة حماس مهدور وسنلاحقهم وسنحاسبهم”.

وكان نتنياهو يتحدث بعد إعلان إسرائيل في وقت سابق، العثور على جثث 6 أسرى في نفق تحت الأرض برفح جنوبي قطاع غزة.

وقال نتنياهو إن جهود تحرير الأسرى متواصلة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، زاعمًا أن حماس “ترفض إجراء مفاوضات حقيقية”.

وأضاف نتنياهو: “وافقنا في 27 مايو/أيار على صفقة تحرير المخطوفين بدعم كامل من الولايات المتحدة لكن حماس رفضت”.

وادّعى نتنياهو أن “حماس قتلت 6 من المخطوفين بدم بارد ومن يقتل المخطوفين لا يريد صفقة”، على حد زعمه.

وأضاف “ملتزمون بالتوصل إلى صفقة تعيد جميع المخطوفين وتضمن أمن إسرائيل”.

فات الأوان

من ناحيته، دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، هذا الصباح، إلى أن يتراجع مجلس الوزراء السياسي الأمني ​​عن قراره يوم الخميس الماضي، والذي ينص على إبقاء جيش الاحتلال مسيطرًا على محور فيلادلفيا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن غالانت قوله: “لقد فات الأوان بالنسبة للمختطفين الذين قُتلوا بدم بارد، ويجب إعادة المختطفين الذين بقوا في أيدي حماس إلى ديارهم. ودولة إسرائيل ستحاسب كل قادة حماس وقتلتها، حتى آخر واحد فيهم.”

ورد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش، على تصريحات غالانت، قائلًا “إن الحكومة لن تسمح بصفقة استسلام من شأنها أن تهمل أمن إسرائيل، ولكنها ستوجه جيش الدفاع والأجهزة الأمنية إلى جبي ثمن باهظ من حماس وأولئك الذين يحمونها وينبغي على إسرائيل تصعيد الحرب للقضاء على حماس واستعادة المختطفين”.