كيف استقبل والد ماهر الجازي نبأ استشهاده؟ تفاصيل جديدة يرويها ابن عمه (فيديو)

كشف ابن عم الشهيد الأردني ماهر الجازي منفذ عملية معبر الكرامة، تفاصيل أكثر دقة عن شخصيته وكيف استقبل والده نبأ استشهاده وما أبلغتهم به السلطات في عمّان بشأن استلام جثمانه من الجانب الإسرائيلي.

“لا تعزينا.. بارك لنا”

وفي مداخلة مع برنامج “المسائية” على الجزيرة مباشر، مساء الاثنين، رد الشيخ حابس الجازي ابن عم الشهيد ماهر، على تعزية المذيع أحمد طه قائلًا “لا تعزينا، بارك لنا في استشهاد ابننا ماهر ابن قبيلة الحويطات، بل بارك للأمة العربية والإسلامية”.

وتابع “نحن شديدو الفخر بماهر، وهو من الشباب العرب المؤدبين، لا يحمل أي أيديولوجيا ولا عنده أفكار أو انتماءات سياسية لا داخلية ولا خارجية. هو شاب يشاهد على القنوات الفضائية المجازر البشعة التي تحدث لإخواننا في فلسطين وخاصة في غزة، يرتكبها الكيان الصهيوني، هذه أثرت فيه وفي نفسيته”.

وبشأن ترتيبات تسلم جثمان ماهر، قال “هناك تواصل مع الحكومة الأردنية، بلغوني بأنهم متواصلون مع الجهات الإسرائيلية لاستلام جثمان ماهر ليدفن في مسقط رأسه، لكن غير معلوم متى بالضبط سيُعاد إلى أرض الوطن”.

كيف استقبل والد ماهر نبأ استشهاده؟

وعن رد فعل والد ماهر حين علم بخبر استشهاده، قال “إحنا ما عرفنا إلا من القنوات الفضائية، وجيت على أبوه وقلت له يا عمي ترى ماهر اتصاوب، ما حبيت أقوله إنه استشهد، قال لي وين؟، قلت له على الشريعة (قناة ماء) في معبر الكرامة، قال هو اللي قتل الإسرائيليين؟ قلت له نعم، قال لي استشهد وألا لا؟ قلت له استشهد، قال لي اسمع دم ابني ماهر مش أغلى من دم أطفال غزة”.

استطرد “هذا ما قاله عمي، ماهر ينتمي لعائلة لها إرث تاريخي في النضال العربي ضد المستعمر المغتصب الصهيوني، لا نزكي نفسنا لكن قبيلتنا معروفة عندها الثائر المجاهد هارون الجازي الشهيد نايل حمد ابن شيخ مشايخ قبيلة الحويطات”، وعدّد أسماء آخرين من شهداء قبيلته.

وبسؤاله عما إذا هناك أي شيء يشير إلى أن ماهر ينوي القيام بالعملية، قال “ما كان عندنا علم نهائيًا، تفاجأنا بالخبر من القنوات الفضائية، لكن ماهر انتفض زيه زي الشباب العربي، محتقن جدًا من الأفعال الصهيونية، ومحرقة الهولوكوست الثانية”.

وتابع “اليهود عاشوا مع العرب 1400 عام في اليمن والعراق ومصر وسوريا وتونس، رفضوا يروحوا الدولة الصهيونية، ولا حد في بلادنا أزعجهم، ما كان فيه عداء. كذلك المسيحين يشاركونا العزاء كلنا هنا عائلة واحدة ديننا الإسلامي يحث على التسامح، لكن الصهاينة ما عندهم هذا، نتنياهو خايف على منصبه السياسي وخايف يتحاكم من الإسرائيليين”.

“مشهد يمر علينا لأول مرة”

وبشأن حالة الفخر بما فعله ماهر وسعادة الشارع الأردني، قال “لأول مرة يمر علينا هذا الموقف، مئات الألوف جاؤوا للعزاء، المكان لم يتسع من كثرة الناس، والكل جاي يباركوا لنا مفتخرين بماهر”.

وتابع “أي رجل قد يصيبه حالة جنون من مجازر الصهاينة خاصة بحق الأطفال، هما ما تركوا لا حجر ولا شجر ولا أطفال ولا نساء، وبن غفير يقول اذبحوا الأطفال، واذبحوا النساء حتى لا ينجبون مقاتلين يعني شجع عينك عينك، ونتنياهو تقول إسرائيل لازم تكبر وترامب وحكومات الغرب تدعم في الكيان الصهيوني بالأسلحة والأموال، لكن شعوبهم يطلعوا مظاهرات ضد العنف وضد ما يحدث في فلسطين”.

“ربيتُ بطلا”

وفي وقت سابق أمس، قال ذياب الجازي والد الشهيد ماهر، في مقطع فيديو “أنا أعتز وأفتخر أنني ربيت شبلًا وبطلًا وعمل عملية استشهادية دفاعًا عن الإسلام وعن العروبة. كل العالم العربي والإسلامي يحكي بفلسطين يعني اللي يشوف المجازر اللي تحصل بغزة بده يحكي فيها”.

وتابع “لو أي إنسان يحصله لما وصل له ماهر راح يستشهد زيه، وأنا أول واحد، أنا لو صح لي أوصل فلسطين راح أستشهد فيها كمان دفاعًا عن الإسلام وعن أهل غزة”.

وأضاف “والله يعني احنا سمعنا الخبر زي أي شخص أردني يعني شوفنا على التلفزيون إنه حصل كذا وما توقعت يعني أنه ماهر يكون هو بالمنطقة حتى، وجانا بالأخير خبر إن ماهر عامل عملية وقاتل 3 جنود إسرائيليين واستشهد”.

وزاد “هو قدم شهادته هذه دفاعًا عن فلسطين وعن الأمة العربية والإسلامية، ومما يرى يعني الإنسان يشوف شو يجرى بالضفة الغربية وبغزة يعني يندفع إنه إن شاء الله نحو الشهادة”.