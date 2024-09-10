“السنوار لا يزال المسيطر”.. سكوت رايتر: حماس نصبت فخا لإسرائيل (فيديو)

يرى الضابط السابق بالمخابرات العسكرية الأمريكية، سكوت رايتر، أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “نصبت فخًّا” لإسرائيل عبر عملية “طوفان الأقصى” في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال رايتر، للجزيرة مباشر، إن حماس التي كانت قادرة على عملية “طوفان الأقصى” خططت لصراع طويل الأمد ووضعت خططًا بديلة، موضحًا “كموارد كافية ومخبأة داخل غزة، والأهم هو خطة إعادة التجنيد والتسليح، ويبدو أنهم لديهم خطوط إمداد تتجاوز غزة، وقادرون على إدخال أسلحة جديدة”.

وأضاف رايتر “حماس قادرة على تجنيد أعداد كبيرة من المقاتلين بين شعب غزة، وهي جهزت لحرب طويلة، ويبدو الآن أنها تنفذ خطتها بشكل جيد”.

“أكبر مشكلات إسرائيل”

وأشار ضابط المخابرات الأمريكي السابق إلى أن من “أكبر مشكلات إسرائيل التي لم تستعد لها جيدًا هو امتداد الحرب كل هذا الوقت، لم تتخيل مقدار صعوبة هزيمة حماس، إسرائيل عولت كثيرًا على تفوقها في السلاح والتكنولوجيا، لكنها نست طبيعة التدريب اللازم من أجل الانتصار في أرض معركة مثل غزة”.

واستدرك “إسرائيل كأمة وكجيش غير معتادة على خسائر كبيرة، وغير مستعدة لحرب طويلة الأمد، كما أنها لا تملك قطع غيار الآليات العسكرية، وأي قذيفة تطلقها حماس على آلية هي بمثابة إنهاء لها، حماس عرفت هذا جيدًا وخططت له، وعبر احتجاز الرهائن استدرجت إسرائيل إلى فخ لم تكن جاهزة له، ولهذه الأسباب تؤدي حماس جيدًا على أرض الواقع”.

كما يرى رايتر أن قيادة حماس متجسدة في قائدها يحيى السنوار “لا تزال مسيطرة على المقاومة داخل غزة، وقادرة على السيطرة العسكرية والسياسية، بعكس إسرائيل التي زعمت أنها قادرة على تدمير حماس عسكريًّا وسياسيًّا”.

وتواصل إسرائيل، منذ أكثر من 11 شهرًا، عدوانها على قطاع غزة، برًّا وجوًّا وبحرًا، مما أسفر عن عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، بينما لم تتمكن حتى الآن من تنفيذ أهدافها المعلنة من الحرب، إذ لم تستطع القضاء على حماس ولا على قائدها يحيى السنوار، ولا تزال كتائب القسام -جناح حماس العسكري- تنفذ عمليات شبه يومية ضد جيش الاحتلال.