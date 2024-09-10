تحمل مليون برميل من النفط.. انفجار “سونيون” المشتعلة يهدد بكارثة بيئية (فيديو)

حذّر خبراء من أن ناقلة النفط سونيون التي تحمل أكثر من مليون برميل النفط الخام، قد تلوث مساحات شاسعة من البحر الأحمر والسواحل المجاورة حال تفككت أو انفجرت.

ولا تزال النيران مشتعلة في السفينة التي ترفع علم اليونان، منذ 23 أغسطس/آب جراء هجوم جماعة الحوثي اليمنية عليها في البحر الأحمر بصواريخ وزوارق وطائرات مسيّرة؛ لانتهاكها قرار حظر الوصول إلى موانئ إسرائيل.

وتمثل السفينة تهديدا بتسرب مليون برميل من النفط، وهي كمية أكبر بـ4 أضعاف من كارثة “إكسون فالديز” عام 1989 التي تشكل واحدة من أكبر الكوارث البيئية في تاريخ الولايات المتحدة.

وحذرت منظمة “غرينبيس” البيئية من أن أي تسرب أو انفجار على متن السفينة قد يتسبب بأضرار لا يمكن إصلاحها.

وقال مدير البرامج في فرع الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة جوليان جريصاتي: “بمجرد تسربها، قد يستحيل تقريبًا احتواء بقعة نفطية بهذا الحجم، ما سيؤدي إلى انتشار التلوث في مساحات شاسعة من مياه البحر والسواحل”.

وأضاف “قد تكون التداعيات الطويلة الأمد على التنوع البيولوجي البحري، مدمّرة، إذ من المحتمل أن تبقى بقايا النفط في البيئة لسنوات أو حتى عقود”.

وتسبب الهجوم على سونيون باندلاع حريق على متنها وفقدان قوة محرّكها، ما دفع أفراد طاقمها البالغ عددهم 25، إلى هجرها.

وبعد أيام، أقدم الحوثيون على تفخيخها وتفجيرها ما أشعل حرائق عدة على متنها. وترسو حاليا غرب سواحل الحُديدة، بين اليمن وإريتريا.

مشاهد لإحراق القوات البحرية اليمنية السفينة اليونانية SOUNION في البحر الأحمر والتي قامت الشركة المالكة لها بانتهاك قرار حظر الدخول إلى موانئ فسلطين المحتلة. pic.twitter.com/nvjHU4SFG2 — العميد يحيى سريع (@army21ye) August 23, 2024

وضع خطير للغاية

وتوصلت الشركات الخاصة المعنية بعملية سحب السفينة الأسبوع الماضي إلى أن “الظروف غير مؤاتية” للقيام بذلك.

وقال جريصاتي “نظرا إلى أن السفينة عبارة عن ناقلة نفط كبرى وحمولتها هائلة، وهي الآن معطلة ومشتعلة، فإن الوضع خطير للغاية ولا يمكن التنبؤ به”.

ويشير إلى أن “هناك احتمالا كبيرا بوقوع كارثة بيئية كبرى، إذ من الممكن أن تتفكك السفينة أو تنفجر في أي وقت”.

وبحسب تقرير الأسبوع الماضي لـ”مركز المعلومات البحرية المشترك” الذي يديره تحالف بحري غربي، فإن دوريات جوية يومية تفيد عن وجود “حرائق عدة” على السطح الرئيسي للسفينة.

وبحسب سلطة الموانئ اليونانية، فإن السفينة “سونيون” مملوكة لشركة “دلتا تانكرز” اليونانية للشحن، وكانت تقلّ طاقما من 25 شخصا، هم 23 فليبينيا وروسيان.

و”سونيون” هي ثالث سفينة مملوكة لشركة “دلتا تانكرز” تتعرض لهجوم في البحر الأحمر هذا الشهر، بعد سفينتَي “دلتا بلو” و”دلتا أتلانتيكا”، وفقا لبيانات الشحن.

وتضامنًا مع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت جماعة الحوثي منذ نوفمبر/تشرين الثاني، استهداف سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر بصواريخ ومسيّرات.