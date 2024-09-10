“واحدة من أبشع المجازر”.. أكثر من 40 شهيدًا بقصف إسرائيلي عنيف على مواصي خان يونس (فيديو)

ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مجزرة جديدة في غزة، حيث شن غارة جوية عنيفة استهدفت منطقة خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوب غربي القطاع المحاصَر.

وأسفرت المجزرة التي وقعت بالقرب من المستشفى البريطاني بمدخل منطقة المواصي، عن استشهاد وإصابة العشرات، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، بينما لا يزال عدد كبير من المواطنين في عداد المفقودين.

وقال مسعفون إنه تم انتشال 40 شهيدًا و60 جريحًا بعد 3 ساعات من عمليات الانتشال لضحايا مجزرة مواصي خان يونس.

“واحدة من أبشع المجازر”

وقال الدفاع المدني إننا أمام واحدة من أبشع المجازر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإن هناك عائلات كاملة اختفت بين الرمال بفعل الصواريخ الارتجاجية.

ووفقًا لتقارير صحفية ومحلية، استُخدمت في الهجوم 5 صواريخ تسببت في دمار شامل للخيام وحفر بعمق 9 أمتار في الأرض، مما زاد من صعوبة جهود فرق الإنقاذ والطواقم الطبية في الوصول إلى الضحايا.

فوضى ودمار هائل

وتشهد المنطقة حالة من الفوضى، مع وجود مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية التي تحلّق فوق الموقع، وسط انقطاع كامل للتيار الكهربائي والحرائق الناجمة عن القصف.

وقال شهود عيان ومسعفون من الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الطواقم الطبية تواجه تحديات كبيرة في انتشال الجثث والمصابين بسبب الدمار الهائل والحفر العميقة.

وأضافوا أن عددًا كبيرًا من سيارات الإسعاف نقلت الشهداء والمصابين إلى المستشفيات الميدانية والمراكز الطبية القريبة، في حين تواصل فرق الإنقاذ البحث عن المفقودين.

يأتي هذا القصف في إطار الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والتي خلّفت نحو 41 ألف شهيد وعشرات آلاف المصابين بالإضافة إلى المفقودين والمشردين، في ظل ظروف إنسانية كارثية.