وسائل إعلام إسرائيلية: مصر تشترط موافقة إسرائيل على دخول عباس إلى غزة عبر معبر رفح

أفاد تقرير إخباري لقناة “كان” الإسرائيلية أن مصر وافقت على السماح لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس (أبو مازن)، بالدخول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، لكنها اشترطت موافقة إسرائيل على هذه الزيارة، على حد زعم التقرير.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن دبلوماسي عربي، لم تسمه، قوله إن السلطة الفلسطينية طلبت مساعدة كل من إسرائيل ومصر لتسهيل زيارة أبو مازن إلى غزة عبر الأراضي المصرية.

وأشار الدبلوماسي إلى أن المصريين لم يمانعوا دخول أبو مازن إلى القاهرة ومن ثم إلى غزة عبر معبر رفح، لكنهم وضعوا شرط الحصول على موافقة إسرائيل، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، على حد وصف التقرير.

وفي شهر أغسطس/آب الماضي، أفاد مسؤول فلسطيني بارز في رام الله بأن السلطة الفلسطينية قدمت طلبًا رسميًا إلى إسرائيل للسماح لأبو مازن بزيارة قطاع غزة.

ووفقًا للمسؤول، جاء في الطلب الرسمي أن أبو مازن يطلب الدخول إلى غزة عبر أحد المعابر الإسرائيلية، سواء معبر إيرز أو معبر كرم أبو سالم.

وأضاف أن الهدف من تقديم هذا الطلب هو وضع إسرائيل في موقف دبلوماسي حساس، حيث إن زيارة أبو مازن إلى غزة قد تكون بداية لعودة السلطة الفلسطينية إلى السيطرة على القطاع، على حد وصفه.

كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد أعلن في كلمة بالبرلمان التركي الشهر الماضي اعتزامه وكل أعضاء القيادة الفلسطينية زيارة غزة.