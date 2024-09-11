الإسلاميون يتصدرون الانتخابات البرلمانية في الأردن (فيديو)

أظهرت نتائج رسمية أولية، اليوم الأربعاء، أن مرشحي حزب جبهة العمل الإسلامي -الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بالأردن- حققوا مكاسب كبيرة في الانتخابات.

وجرت الانتخابات، أمس الثلاثاء، وفق قانون جديد استهدف تعزيز دور الأحزاب السياسية في البرلمان المؤلف من 138 مقعدًا.

ووفقًا لنتائج أولية، فاز حزب جبهة العمل الإسلامي بما يصل إلى خُمس المقاعد بموجب قانون الانتخابات المعدَّل الذي يخصص لأول مرة 41 مقعدًا بشكل مباشر للأحزاب.

وفاز الحزب بـ32 مقعدًا بينهم 18 عن القائمة الحزبية العامة ليكون الأول بلا منافس، ونحو 14 مرشحًا عن القوائم المحلية، بينهم عدد من قيادييه، وعدد كبير من النساء، ومرشح مسيحي، ونحو 5 شباب.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا لوكالة رويترز “الأردنيون منحونا الثقة الكبيرة بتصويتهم لحزب جبهة العمل الإسلامي، والمرحلة القادمة ستزداد بها المسؤولية على الحزب تجاه الوطن والمواطن”.

نصف مليون صوت

وبموجب الدستور، يستأثر الملك بمعظم السلطات، فهو يعيّن الحكومات ويمكنه حل البرلمان، ويستطيع البرلمان إجبار حكومة على الاستقالة من خلال التصويت بحجب الثقة.

وأبقى القانون الجديد على نظام انتخابي يميل بقوة لصالح مناطق العشائر ومناطق ذات كثافة سكانية منخفضة على حساب مدن مكتظة يشكل الأردنيون من أصل فلسطيني الثقل السكاني فيها، وهي مراكز قوة للإسلاميين وبها اهتمام كبير بالسياسة.

وأظهرت النتائج الرسمية الأولية أن نسبة المشاركة من الناخبين المؤهلين البالغ عددهم 5.1 ملايين ناخب في الأردن في الانتخابات كانت منخفضة عند 32.25%، بزيادة طفيفة عن نسبة 29% في الانتخابات السابقة عام 2020.

وحصل حزب جبهة العمل الإسلامي على نحو نصف مليون صوت، بفارق كبير عن “أحزاب الوسط والموالاة” التي فازت بصعوبة ضمن القائمة العامة، حيث حصل حزب الميثاق على 4 مقاعد فقط، تلاه الإسلامي الوطني، وإرادة، ثم الاتحاد، وتوزعت بقية المقاعد على 8 أحزاب.

ويقول المسؤولون الأردنيون إن إجراء الانتخابات عمومًا وسط استمرار الحرب على غزة والصراعات الإقليمية الأخرى يُظهر الاستقرار النسبي للبلد.

وتم السماح لجماعة الإخوان المسلمين بالعمل في الأردن منذ عام 1946، وقاد الإسلاميون في الأردن عددًا من أكبر الاحتجاجات في المنطقة لدعم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).