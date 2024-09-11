“في خندق المقاومة”.. رسالة من السنوار إلى أمين عام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

بعث رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) يحيى السنوار، اليوم ببرقية إلى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، فهد سليمان، أكد فيها الروابط القوية بين الفلسطينيين.

وقال السنوار في برقية إلى فهد سليمان “تجمعنا روح الأخوة والوحدة متجذرة في خندق المقاومة” شاكرًا له، ما جاء في برقيته، معزيًا باستشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس)، إسماعيل هنية.

“في خندق المقاومة”

وأكد السنوار في برقيته تمسكه بروح الأخوة والوحدة، التي تجمع الشعب الفلسطيني وقواه السياسية في خندق المقاومة، على طريق تحقيق أهدافه وتطلعاته الوطنية.

وقال في برقيته إلى الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إن ذلك يأتي “على طريق تحقيق أهداف شعبنا، ووفاءً لدماء الشهداء القادة والمناضلين، وكل أبناء شعبنا في كافة مناطق تجمعاته”.

وشدد رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) على وحدة الدم، وقال إنها “تجمع أبناء شعبنا، دون تمييز بين قادة ومناضلين، في وحدة نضالية لا بد أن تنتهي بالظفر والانتصار على العدو”.

وكان فهد سليمان الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قد أبرق إلى السنوار معزيًا “برحيل القائد الوطني الكبير الشهيد إسماعيل هنية، الذي اغتيل أثناء زيارته في طهران، إلى جانب رفيقه، وسيم أبو شعبان”.

كما شارك الأمين العام للجبهة الديمقراطية، على رأس وفد قيادي في تشييع الشهيد هنية وأبو شعبان إلى مثواهما الأخير في العاصمة القطرية، الدوحة.

اغتيال هنية

وفي 31 يوليو/تموز الماضي، أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية بغارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته في طهران، بعد ساعات من مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أن هنية استُشهد في طهران مع أحد حراسه الشخصيين، وذلك وسط تصعيد كبير على الجبهة اللبنانية حيث أكد جيش الاحتلال اغتيال القيادي في (حزب الله) فؤاد شكر بغارة على ضاحية بيروت الجنوبية.