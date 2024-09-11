تحطم مروحية “بلاك هوك”.. أول حادث مميت منذ 30 سنة في سلاح الجو الإسرائيلي

قال موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي إن تحطم مروحية “بلاك هوك” في محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة الليلة الماضية، هو أول حادث مميت منذ 30 عامًا في سلاح الجو الإسرائيلي.

ووصف المروحية التي تحطمت في جنوبي قطاع غزة -في حادث أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة آخرين- بأنها “قوية وموثوقة” وتشكل العمود الفقري لمنظومة مروحيات النقل التابعة للجيش الإسرائيلي.

“قوية وموثوقة”

وقال الموقع المقرَّب من جيش الاحتلال “تُعَد المروحية التي تحطمت في جنوبي قطاع غزة، قوية وموثوقة، وفازت أسراب بلاك هوك بالاستشهادات بعد حرب لبنان الثانية”.

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وأشار إلى أن المروحية التي أطلق عليها سلاح الجو الإسرائيلي اسم “سيكورسكي بلاك هوك” التي تحطمت ليلة الأربعاء في غزة هي الآن العمود الفقري لنظام مروحيات النقل والإنقاذ التابع لسلاح الجو الإسرائيلي”.

وقال إن ذلك جاء في وقت تم فيه تخفيض عدد مروحيات (ياسعور) وهي في طور الاستبدال، مشيرة إلى أن بلاك هوك تُعَد طائرة هليكوبتر قوية.

“سجل سلامة ممتاز”

وذكر أن بلاك هوك طائرة هليكوبتر “موثوقة” مع سجل سلامة ممتاز، على الرغم من دخولها الخدمة في إسرائيل في عام 1994، موضحة أن “هذا أول حادث مميت في إسرائيل، حيث قُتل اثنان وأصيب 8 آخرون، بما في ذلك العديد منهم في حالة خطرة”.

وأشار الموقع إلى أن بلاك هوك قامت برحلتها الأولى قبل 50 عامًا -في 1974- عندما واجهت طائرة هليكوبتر “بيل” في مناقصة البنتاغون لإنتاج خليفة لطائرة “Abel 205/212”.

أكثر من 5 آلاف طائرة

وقال الموقع إن مروحية سيكورسكي بالعطاء فازت، ومنذ ذلك الحين أنتجت الشركة الأمريكية أكثر من 5 آلاف طائرة هليكوبتر من هذا النوع.

وقال إنه تم بيعها إلى عشرات الدول، بما فيها الصين التي نسختها وتنتج نسختها الخاصة، كما شاركت المروحية في حروب مختلفة حول العالم، وتم إحياء ذكرى إسقاط بلاك هوك لمقديشو عام 2001 في فيلم “بلاك هوك داون”.

حمولة الطائرة

ويمكن أن تحمل المروحية طيارين وميكانيكي محمول جوًّا و14 مقاتلًا في مقاعد خاصة، أو ما يصل إلى 22 مقاتلًا في تكوين سلس لمقصورة الشحن، حسب الموقع.

وذكر أنه تم بناء المروحية “للتحمل أثناء الاصطدام بسبب عطل أو إصابة، حيث يمتص أكبر قدر ممكن من الاصطدام، بحيث يصل القليل منه إلى الطاقم والجنود الذين تحملهم”، وقالت إن ذلك ربما ساعد في تقليل عدد القتلى، حسب الموقع.

وقُتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 بتحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، حسب ما ذكر جيش الاحتلال.

وقال الجيش إن قائد سلاح الجو أمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادث تحطم المروحية في رفح، وادعى أن التحقيق الأوّلي أفاد بأن سبب تحطم المروحية “لم يكن ناجمًا عن نيران معادية“.