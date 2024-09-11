حماس تصدر بيانا جديدا بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الأربعاء، إن وفدها المفاوض برئاسة د. خليل الحية التقى مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وذكرت حركة حماس في بيان “التقى الوفد المفاوض لحركة حماس برئاسة د. خليل الحية مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن، والسيد الوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية في العاصمة القطرية الدوحة صباح اليوم الأربعاء 2024/9/11”.

وأضاف البيان أنه “تم استعراض التطورات على صعيد القضية الفلسطينية والعدوان على قطاع غزة” خلال لقاء مع المسؤولين.

وقالت الحركة في البيان إن وفدها أكد “الترحيب بالدور المصري/القطري وجهودهما المبذولة في المفاوضات غير المباشرة لوقف العدوان على شعبنا”.

وأكد وفد حماس على “استمرار إيجابية الحركة ومرونتها من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة، بما يحقق مصالح شعبنا ويفسح المجال لصفقة تبادل أسرى وإغاثة أهلنا وعودة النازحين وإعادة الإعمار”.

وذكر البيان أن الوفد أكد استعداد الحركة “للتنفيذ الفوري لاتفاق وقف إطلاق النار على أساس إعلان الرئيس (الأمريكي جو) بايدن في 2024/5/31 وقرار مجلس الأمن رقم 2735، وما تم التوافق عليه سابقاً خاصة توافقات 2024/7/2، دون وضع أي مطالب جديدة، ورفضها لأي شروط مستجدة على هذا الاتفاق من أي طرف”.

وشدد وفد حركة حماس على “رفض أي مشروعات تتعلق بمرحلة ما بعد وقف العدوان على قطاع غزة، وتأكيد أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي يتم التوافق عليه برؤية فلسطينية متفق عليها”.

ورحبت حركة حماس “بإجراء حوار وطني شامل مع كل الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على رؤية وطنية لمواجهة تداعيات المرحلة الحالية وتوحيد الساحة الوطنية”.

وأكد وفد الحركة على “تجاوبها مع جهود الوسطاء، وترحب باستمرار دورهم وجهودهم من أجل الوصول إلى وقف إطلاق النار وانسحاب جيش الاحتلال من كامل أراضي قطاع غزة والإغاثة لشعبنا وتبادل الأسرى وإعادة الإعمار”.