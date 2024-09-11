صدمت موقعا عسكريا.. شاحنة تدهس جنديا إسرائيليا قرب رام الله واستشهاد السائق (فيديو)

أصيب جندي إسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بجروح خطرة في عملية دهس شمالي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حيث قام سائق شاحنة فلسطيني بتسريع شاحنته، وصدم موقعًا عسكريًّا إسرائيليًّا.

يأتي ذلك وسط استمرار العملية العسكرية الإسرائيلية في مدن شمالي الضفة الغربية، حيث تقتحم قوات الاحتلال البلدات والمخيمات، وتدمر البنى التحتية خلال استهدافها للمقاومين الفلسطينيين.

“عملية هجومية”

وقال الجيش الإسرائيلي “تلقينا تقريرًا أوليًّا عن عملية دهس عند حاجز جفعات أساف وتم تحييد المنفذ”، بينما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ عملية الدهس هو (هايل عيسى ضيف الله) من قرية رافات في محافظة رام الله.

ووصف الجيش الإسرائيلي الحادث في بيان بأنه عملية هجومية، وقال “ورد بلاغ عن عملية دهس تخريبية بالقرب من مفرق مستوطنة جفعات أساف قرب رام الله”.

وذكرت هيئة البث الرسمية أن سائق شاحنة فلسطيني قام بتسريع شاحنته صباح اليوم، وصدم موقعًا عسكريًّا على طريق رقم 60. وأصيب إسرائيلي يبلغ من العمر نحو 20 عامًا بجروح خطرة.

وقالت إن الجيش أغلق المنطقة أمام حركة المرور، وعزل مكان الحادث للتأكد من عدم وجود خطر آخر من الشاحنة وهي ناقلة غاز.

ويُظهر مقطع فيديو من مكان الحادث شاحنة صهريج غاز وهي ترتطم بتلة قريبة من الشارع، وفي مقطع آخر، يظهر أن الشاحنة تخرج عن مسارها وترتطم بتلّة بعد دهسها جنديًّا إسرائيليًّا عند نقطة مراقبة.

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“رد طبيعي على جرائم إسرائيل”

من جانبها، ثمّنت لجان المقاومة في فلسطين عملية مستوطنة جفعات آساف قرب رام الله، واعتبرتها ردًّا طبيعيًّا على جرائم إسرائيل.

وقالت لجان المقاومة في فلسطين “نبارك عملية الدهس البطولية في مستوطنة جفعات آساف قرب رام الله، ونعتبرها ردًّا طبيعيًّا على جرائم العدو الصهيوني”.

وفي السياق قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن “عملية الدهس البطولية التي وقعت على حاجز ‘بيت إيل’ العسكري قرب رام الله، والتي أدت إلى مقتل جندي وإصابة آخرين، هي رد طبيعي على إجرام الاحتلال في غزة والضفة”.

#شاهد| لحظة تنفيذ عملـ ـية الدهس قرب مستوطنة "جفعات آساف" شرق رام الله. pic.twitter.com/048ag7E100 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2024

“جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة”

وقالت إنها “تأكيد على أن جذوة المقاومة ستبقى مشتعلة، وأن العدوان لن يجلب للاحتلال الأمن على أرضنا”.

ونعت حماس شهداء طوباس اليوم، وقالت “إننا إذ ننعى شهداء طوباس الأبطال الذين ارتقوا إثر قصف صهيوني غادر صباح اليوم، لنعتبر أن هذه العمليات هي رد الفعل المناسب لمثل هذه المجازر بحق شعبنا”.

وأضافت أنها “تمثل عملًا بطوليًّا جديدًا يضاف إلى سجل مقاومتنا المتصاعدة في وجه اعتداءات الاحتلال، وتأكيد أن البطش سيواجَه بمزيد من الضربات”.