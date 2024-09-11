سياسة|قطاع غزة

مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 بتحطم مروحية عسكرية في رفح (فيديو)

كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب

مدة الفيديو 00 minutes 02 seconds
11/9/2024-|آخر تحديث: 11/9/202411:25 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 آخرون في تحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكر جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال، إن قائد سلاح الجو أمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادث تحطم المروحية في رفح.

اقرأ أيضا

list of 4 itemsend of list

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد أوّلية لحطام المروحية التابعة لجيش الاحتلال، والتي سقطت في قطاع غزة فجر اليوم، وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.

وادعى الجيش الإسرائيلي، أن التحقيق الأوّلي أفاد بأن سبب تحطم المروحية “لم يكن ناجمًا عن نيران معادية”.

طائرة “بلاك هوك”

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن جنديين في الجيش الإسرائيلي قٌتلا ليلًا نتيجة تحطم مروحية من نوع (بلاك هوك) في محور فيلادلفيا، جنوبي القطاع، وهناك سبعة جنود آخرين مصابين بينهم حالات خطرة.

وقالت إن المروحية تحطمت أثناء هبوطها وهي تحمل طاقم من الوحدة 669 (الوحدة التكتيكية الخاصة للإنقاذ) لإخلاء جندي مصاب بجراح خطيرة نتيجة نيران قناص.

قتلى وجرحى في سقوط مروحية إسرائيلية في غزة (إذاعة جيش الاحتلال)

خطأ تقني أم بشري؟

وأفادت الصحيفة أن قسم التحقيقات الداخلية في سلاح الجو شكل لجنة تحقيق لفحص إذا ما كان سبب تحطم الطائرة خللا تقنيا أم خطأ بشريا.

وقالت إن عملية إخلاء الجرحى والقتلى استمرت نحو ساعتين، بواسطة 4 مروحيات إضافية، فيما تم وقف العمليات التدريبية لسلاح الجو، في حين تستمر الطلعات الجوية العملياتية.

وأصدر قائد سلاح الجو أوامر بعدم نقل أي من الشخصيات الهامة عبر المروحيات، إلا بإذن مباشر منه، حتى الانتهاء من التحقيق في الحادثة، بحسب ما ذكر.

وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، في هذا الصدد، إلى حادث آخر أصيبت خلاله مروحية تابعة للقوات الجوية في 7 أكتوبر بصاروخ “آر بي جي” أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت “إلى جانب الحادث الذي وقع الليلة، كان هناك حادث آخر أصيبت خلاله مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز -ياسعور- كانت على الأرض وأصيبت في 7 أكتوبر بصاروخ -آر بي جي- أطلقه إرهابيون”.

وأفادت بأنه “ومنذ بداية الحرب أنقذ سلاح الجو نحو 2000 مقاتل جريح أصيبوا في قطاع غزة”.

المصدر : الجزيرة مباشر

إعلان