مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 بتحطم مروحية عسكرية في رفح (فيديو)

كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب

قتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 آخرون في تحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، بحسب ما ذكر جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال، إن قائد سلاح الجو أمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادث تحطم المروحية في رفح.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد أوّلية لحطام المروحية التابعة لجيش الاحتلال، والتي سقطت في قطاع غزة فجر اليوم، وأسفرت عن سقوط قتلى وإصابات.

وادعى الجيش الإسرائيلي، أن التحقيق الأوّلي أفاد بأن سبب تحطم المروحية “لم يكن ناجمًا عن نيران معادية”.

התרסקות מסוק הינשוף (׳בלק הוק׳) באזור ציר פילדלפי: בשעה 00:32 הלילה הגיע מסוק הינשוף מטייסת המסוקים 123, ועליו לוחמי יחידת החילוץ 669. המסוק הגיע במטרה לפנות לבית חולים לוחם הנדסה שנפצע קשה מירי של מחבלים ברצועה, ונזקק לפינוי דחוף. כשהמסוק הגיע לתהליך הסופי של הנחיתה, כשהוא… pic.twitter.com/Ot2ere0rha — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) September 11, 2024

طائرة “بلاك هوك”

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن جنديين في الجيش الإسرائيلي قٌتلا ليلًا نتيجة تحطم مروحية من نوع (بلاك هوك) في محور فيلادلفيا، جنوبي القطاع، وهناك سبعة جنود آخرين مصابين بينهم حالات خطرة.

وقالت إن المروحية تحطمت أثناء هبوطها وهي تحمل طاقم من الوحدة 669 (الوحدة التكتيكية الخاصة للإنقاذ) لإخلاء جندي مصاب بجراح خطيرة نتيجة نيران قناص.

خطأ تقني أم بشري؟

وأفادت الصحيفة أن قسم التحقيقات الداخلية في سلاح الجو شكل لجنة تحقيق لفحص إذا ما كان سبب تحطم الطائرة خللا تقنيا أم خطأ بشريا.

وقالت إن عملية إخلاء الجرحى والقتلى استمرت نحو ساعتين، بواسطة 4 مروحيات إضافية، فيما تم وقف العمليات التدريبية لسلاح الجو، في حين تستمر الطلعات الجوية العملياتية.

وأصدر قائد سلاح الجو أوامر بعدم نقل أي من الشخصيات الهامة عبر المروحيات، إلا بإذن مباشر منه، حتى الانتهاء من التحقيق في الحادثة، بحسب ما ذكر.

#عاجل| موقع "واللا" العبري: مروحية بلاك هوك المتحطمة جنوب قطاع غزة تشكل العمود الفقري لمروحيات النقل والإنقاذ في جيش الاحتلال، وهي قادرة على حمل ما بين 14 إلى 22 مقاتلا. — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2024

وأفادت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية، في هذا الصدد، إلى حادث آخر أصيبت خلاله مروحية تابعة للقوات الجوية في 7 أكتوبر بصاروخ “آر بي جي” أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت “إلى جانب الحادث الذي وقع الليلة، كان هناك حادث آخر أصيبت خلاله مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز -ياسعور- كانت على الأرض وأصيبت في 7 أكتوبر بصاروخ -آر بي جي- أطلقه إرهابيون”.

وأفادت بأنه “ومنذ بداية الحرب أنقذ سلاح الجو نحو 2000 مقاتل جريح أصيبوا في قطاع غزة”.