مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 7 بتحطم مروحية عسكرية في رفح (فيديو)

كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب

قُتل جنديان إسرائيليان وأصيب 7 بتحطم مروحية عسكرية كانت في مهمة إنقاذ جندي مصاب في رفح جنوبي قطاع غزة، حسب ما ذكر جيش الاحتلال.

وقال جيش الاحتلال إن قائد سلاح الجو أمر بتشكيل لجنة تحقيق في حادث تحطم المروحية في رفح.

ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية مشاهد أوّلية لحطام المروحية التابعة لجيش الاحتلال، التي سقطت في قطاع غزة فجر اليوم، وأسفرت عن قتلى وإصابات.

وادعى الجيش الإسرائيلي أن التحقيق الأوّلي أفاد بأن سبب تحطم المروحية “لم يكن ناجمًا عن نيران معادية”.

התרסקות מסוק הינשוף (׳בלק הוק׳) באזור ציר פילדלפי: בשעה 00:32 הלילה הגיע מסוק הינשוף מטייסת המסוקים 123, ועליו לוחמי יחידת החילוץ 669. המסוק הגיע במטרה לפנות לבית חולים לוחם הנדסה שנפצע קשה מירי של מחבלים ברצועה, ונזקק לפינוי דחוף. כשהמסוק הגיע לתהליך הסופי של הנחיתה, כשהוא… pic.twitter.com/Ot2ere0rha — דורון קדוש | Doron Kadosh (@Doron_Kadosh) September 11, 2024

طائرة “بلاك هوك”

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن جنديين في الجيش الإسرائيلي قُتلا ليلًا نتيجة تحطم مروحية من نوع (بلاك هوك) في محور فيلادلفيا جنوبي القطاع، وهناك سبعة جنود مصابون بينهم حالات خطرة.

وقالت إن المروحية تحطمت أثناء هبوطها وهي تحمل طاقم من الوحدة 669 (الوحدة التكتيكية الخاصة للإنقاذ) لإجلاء جندي مصاب بجروح خطرة نتيجة نيران قناص.

خطأ تقني أم بشري؟

وأفادت الصحيفة بأن قسم التحقيقات الداخلية في سلاح الجو شكّل لجنة تحقيق لفحص ما إذا كان سبب تحطم الطائرة خللًا تقنيًّا أم خطأ بشريًّا.

وقالت إن عملية إجلاء الجرحى والقتلى استمرت نحو ساعتين، بواسطة 4 مروحيات إضافية، بينما تم وقف العمليات التدريبية لسلاح الجو، في حين تستمر الطلعات الجوية العملياتية.

وأصدر قائد سلاح الجو أوامر بعدم نقل أي من الشخصيات المهمة عبر المروحيات، إلا بإذن مباشر منه، حتى الانتهاء من التحقيق في الحادثة، حسب ما ذكر.

רס"ם במיל' דניאל אלוש, בן 37 מתל אביב-יפו, ורס"ם במיל תום איש-שלום, בן 38 מנס הרים, הם לוחמי 669 שנפלו בהתרסקות המסוק. יהי זכרם ברוך pic.twitter.com/Di5uobXuov — גלצ (@GLZRadio) September 11, 2024

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، في هذا الصدد، إلى حادث آخر أصيبت خلاله مروحية تابعة للقوات الجوية في السابع من أكتوبر بصاروخ “آر بي جي” أطلقته فصائل المقاومة الفلسطينية.

وقالت “إلى جانب الحادث الذي وقع الليلة، كان هناك حادث آخر أصيبت خلاله مروحية تابعة للقوات الجوية من طراز ‘ياسعور’ كانت على الأرض، وأصيبت في السابع من أكتوبر بصاروخ ‘آر بي جي’ أطلقه إرهابيون”.

وأفادت بأنه “منذ بداية الحرب، أنقذ سلاح الجو نحو 2000 مقاتل جريح أصيبوا في قطاع غزة”.