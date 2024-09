نهاية أمريكا وزوال إسرائيل واتهام بالتحيز وفبركة قصص.. أبرز ما جاء في المناظرة الساخنة بين ترامب وهاريس

وضعت نائبة الرئيس الأمريكي الديمقراطية كامالا هاريس منافسها الجمهوري دونالد ترامب في موقف دفاعي خلال مناظرة رئاسية محمومة في فيلادلفيا، اليوم الأربعاء، استعدادًا للانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني.

وبدأت المناظرة -ومدتها 90 دقيقة- التي بثتها محطة (إيه بي سي نيوز) عندما اقتربت نائبة الرئيس الديمقراطية بشكل مفاجئ من الرئيس الجمهوري السابق لمصافحته قبل أن يتوجها إلى المكان المخصص لهما.

واستخدمت هاريس سلسلة من الهجمات فيما يتعلق بالإجهاض ومدى ملاءمة ترامب للمنصب ومشكلاته القانونية العديدة، بينما شن ترامب هجومًا لاذعًا على سياسات الديمقراطيين الاقتصادية، وركز على التضخم والسماح بدخول المهاجرين.

وبدا أن هاريس (59 عامًا) المدعية العامة السابقة أزعجت ترامب (78 عامًا) مرارًا مما دفع الرئيس السابق الذي بدا عليه الغضب بوضوح إلى الدفاع وأحيانًا الكذب.

وتفاعل ترامب، الذي كان يظن قبل أسابيع أنه يشق طريقه بسهولة نحو الرئاسة، مع الضغط الذي مارسته عليه هاريس برفع نبرة صوته مطلقًا التصريحات الطنانة، ومكررًا شتائم غالبًا ما يستخدمها في لقاءاته الانتخابية.

وردّت هاريس بنظرات ساخرة في البداية، وسرعان ما أثارت غضب ترامب بقولها إنها تمثل انطلاقة جديدة بعد “فوضى” ولايته الرئاسية الأولى، وشددت قائلة “لن نعود” إلى ذلك.

Wow. Kamala Harris won that debate… comfortably. Trump was unusually flat, and very repetitive. Harris was nervous to start but grew increasingly confident. He didn’t seem to know how to handle her. Big win for Kamala. Wasn’t expecting that. Could be an election game-changer. pic.twitter.com/aXERpORMdH

بدأ المرشحان المناظرة بالتركيز على الاقتصاد، وهاجمت هاريس نية ترامب فرض رسوم جمركية عالية على السلع الأجنبية -وهو الاقتراح الذي شبهته بضريبة المبيعات على الطبقة المتوسطة- في حين روجت لخطتها لتقديم مزايا ضريبية للأسر والشركات الصغيرة.

وانتقد ترامب هاريس بسبب التضخم المستمر خلال فترة إدارة بايدن، رغم أنه بالغ في تقدير مستوى ارتفاع الأسعار، وقال إن التضخم “كارثة على الناس وعلى الطبقة المتوسطة وعلى كل الطبقات”.

واتهم ترامب منافسته بأنها “ماركسية”، وادعى خطأ أنها سمحت مع الرئيس جو بايدن “لملايين الأشخاص بالتدفق إلى بلدنا من السجون والمصحات العقلية”.

ورأى ترامب أن “انتخاب هاريس سيمثل نهاية للولايات المتحدة”، مشيرًا إلى أنه ليست لديها خطة للنهوض بالاقتصاد الأمريكي.

وأشارت هاريس إلى أن ترامب مجرم مدان، مشددة على أنه “متطرف”، وقالت إنها “مأساة” لكونه استخدم طوال مسيرته “العرق لقسمة الشعب الأمريكي”.

وكانت أكثر تبادلاتهما حدة حول رفض ترامب غير المسبوق الاعتراف بهزيمته أمام بايدن في الانتخابات الرئاسية عام 2020 عندما حاول قلب النتيجة.

وأمام المشاهدين الذين يُقدَّر عددهم بعشرات الملايين، تمسّك ترامب بموقفه مشددًا على أن “ثمة أدلة كثيرة” على أنه فاز فعلًا في تلك الانتخابات.

