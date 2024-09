“هذا ما كان سيقع لو انتظرنا الأوامر”.. ضابط إسرائيلي يدلي بشهادته في أحداث 7 أكتوبر

خلال شهادته أمام لجنة التحقيق المدنية في أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، انتقد ضابط من جيش الاحتلال (شارك في التصدي لهجوم حماس) قيادة الجيش الإسرائيلي، قائلًا “لو انتظرنا الأوامر، فلن يكون هناك أحد لإنقاذه، وما كان هناك من ينقذنا. إن الذين حددوا نتيجة 7 أكتوبر هم القوات التكتيكية المقاتلة”.

ونقلت صحيفة (جيروزاليم بوست) الإسرائيلية عن الضابط قوله “قيل لنا إن الحاجز الحدودي منيع فوق الأرض وتحتها. ونتيجة لذلك، أوقفنا تدريجيًّا العمليات الاستباقية في المنطقة”.

"Had we waited for orders, there would not be anyone to save. Those who determined the outcome of October 7 were the tactical, fighting forces," testifies IDF officer.https://t.co/0O40OS8IXg

— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) September 11, 2024