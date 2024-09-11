7 شهداء شمالي الضفة خلال 24 ساعة.. الاحتلال يصعّد عملياته في طوباس وطولكرم (فيديو)

استشهد خمسة فلسطينيين، فجر اليوم الأربعاء، بقصف جوي نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب مسجد التوحيد في مدينة طوباس، ليرتفع عدد الشهداء في شمالي الضفة الغربية إلى 7 خلال أقل من 24 ساعة بعد استشهاد اثنين في طولكرم مساء أمس.

وذكر الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه تمكنت من انتشال جثث خمسة شهداء من موقع القصف، نُقلوا إلى المستشفى، في حين عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدَف.

🔴 طوباس تزف خمس من ابنائها وهم : ◾الشهــيد مجد برهان صوافطة

◾ الشهــيد الشيخ ياسين صوافطة

◾ الشهـــيد حموده سعيد صوافطة

◾الشــهيد قيس صائب صوافطة

◾ الشهيـــد طلبه بشارات pic.twitter.com/W1ihHBUiAM — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 11, 2024

شهداء طوباس

والشهداء جراء القصف في طوباس هم: محمد سعيد حسين صوافطة (19 عامًا) ومجد برهان جميل صوافطة (23 عامًا) وقيس صائب راتب صوافطة (24 عامًا) وياسين أحمد علي صوافطة (22 عامًا) وطلبة محمود جميل بشارات (18 عامًا).

وباستشهاد الفلسطينيين الخمسة يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 699 فلسطينيًّا والمصابين إلى 5 آلاف و700، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق مؤسسات رسمية فلسطينية.

المقاومة تتصدى

من جانبها، ذكرت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها تصدت لاقتحام قوات الاحتلال لمحافظة طوباس، وقالت كتائب شهداء الأقصى -الجناح العسكري لحركة فتح- إنها استهدفت “العدو”.

وأضافت في بيان “فجّرنا عددًا من العبوات المتفجرة (الشديدة الانفجار) المعدَّة سابقًا في آليات العدو الصهيوني المقتحمة لمدينة طوباس في محاور عدة”.

ويأتي هذا القصف ضمن حملة تصعيدية شنتها قوات الاحتلال على مدينة طوباس، التي شهدت اقتحامًا واسعًا لأطرافها وأحيائها في الساعات الأولى من الفجر، حيث أعلنت حظر التجوال في المدينة، وانتشرت في المناطق الشمالية منها.

خطوات تصعيدية

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ذلك ترافق مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمروحيات على ارتفاعات منخفضة فوق سماء المحافظة.

وفي خطوة تصعيدية، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى طوباس التركي الحكومي في الأطراف الشمالية للمدينة، وأغلقت الطرق المؤدية إليه، ومنعت وصول سيارات الإسعاف إلى المستشفى.

كما عززت قوات الاحتلال وجودها العسكري في محيط المدينة، ما أدى إلى تصاعد حالة التوتر بين الأهالي.

اقتحام طولكرم واحتجاز مسعفين

يأتي ذلك ضمن سلسلة من التصعيدات الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية، التي شهدت أخيرًا اقتحامات واعتداءات واسعة في مختلف المدن الفلسطينية، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم ومخيمَيها أمس، ما أدى إلى استشهاد الشاب أحمد مجدوبة (24 عامًا) والفتاة هبة حلاوة، وإصابة عشرة آخرين بجروح متفاوتة.

وواصلت قوات الاحتلال اليوم عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الثاني على التوالي، وألحقت دمارًا كبيرًا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين.

وكانت قوات الاحتلال قد أجبرت، مساء أمس، معظم سكان المخيم على مغادرة منازلهم والخروج منها قسرًا، واستولت على عدد منها وحرقت وهدمت أخرى. وما زالت قوات تحتجز خمسة من طواقم إسعاف الهلال الأحمر داخل المخيم، حيث أفاد الهلال بانقطاع الاتصال معهم حتى اللحظة.