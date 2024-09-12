أكسيوس: تفاصيل عملية برية “غير عادية” نفذتها إسرائيل في سوريا

قال موقع أكسيوس الأمريكي، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الاسرائيلي، نفذ لأول مرة من سنوات “عملية برية” في سوريا.

وكشف الموقع، نقلًا عن مصادر، عن قيام قوات النخبة بالجيش الاسرائيلي، بشن عملية جوية وبرية في مناطق غربي سوريا، يوم الأحد الماضي، دمر خلالها مصنعًا لإنتاج الصواريخ الدقيقة تحت الأرض.

وأوضح الموقع، أن وحدة النخبة “سايريت ماتكال” قامت بمداهمة المنشأة ودمرتها تحت غطاء من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة، لافتًا إلى أن العملية المباغتة فاجأت الحراس السوريين في المنشأة وقتلت عددًا منهم، لكن لم يصب أي إيراني أو مقاتل من حزب الله في العملية، وفقًا للموقع.

ونقل الموقع عن المصادر قولها، إن إسرائيل والولايات المتحدة يزعمان أن المصنع تم بناؤه تحت الأرض بواسطة إيران، وذلك لنقل الصواريخ والذخائر لحزب الله في لبنان.

وأشار المصنع إلى أن إسرائيل أطلعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على العملية في سوريا مسبقًا، ولم تجد معارضة من الولايات المتحدة.

والتزمت إسرائيل الصمت على العملية، التي وصفها الموقع بـ”غير العادية”، ولم تعلن مسؤوليتها عنها حتى لا تثير ردود فعل إنتقامية، من سوريا أو إيران أو حزب الله.

كما أشار الموقع، نقلًا عن مصدرين، قال إنها على دراية مباشرة، قولهما إن إيران بدأت في بناء المصنع تحت الأرض بالتنسيق مع حزب الله وسوريا عام 2018، وبالتحديد في عمق جبل مصياف القريب من الحدود اللبنانية، لأنه سيكون منيعًا أمام الضربات الجوية الإسرائيلية.

وزعمت المصادر أن تدمير المصنع يعد “ضربة كبيرة” لجهود إيران وحزب الله لإنتاج الصواريخ الدقيقة ومتوسطة المدى على الأراضي السورية.

ويوم الأحد الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية “سانا”، إن غارات جوية كثيفة شنتها القوات الجوية الإسرائيلية في عدة مناطق غربي سوريا، بما في ذلك بالقرب من مدينة مصياف القريبة من الحدود مع لبنان.

وأضافت الوكالة أن عدد القتلى جراء القصف الإسرائيلي وصل إلى 14 قتيلًا و43 جريحًا بينهم حالات حرجة.

وصباح اليوم الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار جوًا على “أحمد الجبر” العضو في وحدة الجولان التابعة لحـزب الله في منطقة القنيطرة جنوبي سوريا.

وفي غارة أخرى في منطقة الرفيد جنوبي سوريا، استهدف الجيش الإسرائيلي ما وصفه بإرهابي كان يقوم بنشاطات ضد دولة إسرائيل ويعمل بتعاون وتوجيه من إيران، وذلك بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أغار جوًا على “أحمد الجبر” العضو في وحدة الجولان التابعة لحــ.ــزب الله في منطقة القنيطرة جنوبي #سوريا 📌 وفي غارة أخرى في منطقة الرفيد جنوبي سوريا، استهدف الجيش الإسرائيلي ما وصفه بإرهـ.ـابي كان يقوم بنشاطات ضد دولة إسرائيل ويعمل بتعاون وتوجيه من… pic.twitter.com/NVwOw6MUYM — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2024

وتزايدت هذه الضربات على سوريا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وفي نهاية أغسطس/آب المنصرم قُتل 3 مقاتلين موالين لإيران في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع للجيش السوري وحزب الله اللبناني في وسط سوريا.

وكان الهجوم الأبرز على سوريا منذ الحرب على غزة، قصف طائرات حربية إسرائيلية السفارة الإيرانية في دمشق في إبريل/نيسان الماضي، وهو الهجوم الذي قالت إيران إنه أدى إلى مقتل 7 مستشارين عسكريين بينهم 3 من كبار القادة.