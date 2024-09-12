إسرائيل.. مكتب الصحافة الحكومي يسحب بطاقات مراسلي قناة الجزيرة

ذكرت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الخميس، أن مكتب الصحافة الحكومي يعتزم إلغاء بطاقات إعلاميي الجزيرة في إسرائيل، عقب قرار حظر عمل القناة داخل البلاد.

ونقلت الصحيفة عن رئيس المكتب زعمه بأن “هذه وسيلة إعلامية تنشر محتوى كاذبًا يتضمن تحريضًا ضد الإسرائيليين واليهود، ويشكّل تهديدًا على جنود جيش الدفاع”.

وأضاف “بالتالي، فإن مجرد استخدام بطاقات الصحافة التابعة لمكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي أثناء عمل صحفيي القناة، قد يعرض أمن البلاد للخطر في ظل ظروف الحرب الراهنة” بحسب زعمه.

“سحب بطاقات الصحفيين الرسمية”

وأكدّت هيئة البثّ الإسرائيلية الرسمية ما ذكرته يديعوت أحرونوت، وذكرت أنه “في أعقاب قرار الحكومة حظر قناة الجزيرة في إسرائيل، أعلن مكتب الصحافة الحكومي اليوم أنه سيسحب بطاقات الصحفيين الرسمية التي كان قد أصدرها لمراسلي القناة”.

وفي 21 مايو/أيار الماضي، صدّقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع، على “مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة” بحسب ما ذكرت هيئة البث الرسمية.

وقال نتنياهو “الحكومة برئاستي قررت بالإجماع إغلاق قناة التحريض (الجزيرة) في إسرائيل”، وفي تسجيل مصوّر أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة، وأمر بمصادرة معدات البث التابعة لها.

“مصادرة الأجهزة”

وبموجب قرار الإغلاق، أمر الوزير الإسرائيلي بمصادرة الأجهزة “المستخدمة في نقل محتوى القناة” ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.

وقالت الهيئة الإسرائيلية آنذاك “صدّقت الحكومة بالإجماع في جلستها اليوم على مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة، وقد امتنع وزراء المعسكر الوطني عن التصويت”.

تجدر الإشارة إلى أن بث قناة الجزيرة في إسرائيل باللغتين العربية والإنجليزية توقّف بعد قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاقها، حيث دخل قرار الإغلاق حيز التنفيذ، لكنه لا يسري على مكتبي الجزيرة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.