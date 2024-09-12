السودان.. المعارك تشتد في الفاشر والجيش يسيطر على مدينة “رورو” ويدمر آليات للدعم السريع (فيديو)

تواصل الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الخميس، في مناطق عدة بالعاصمة الخرطوم وإقليم دارفور غربي السودان.

وقال شهود عيان للجزيرة مباشر إن الجيش قصف بالمدفعية مواقع للدعم السريع في منطقة شرق النيل شرقي الخرطوم إلى جانب أحياء الصحافة والأزهري جنوبي العاصمة، فيما استهدفت الأخيرة بالقذائف الصاروخية مواقع للجيش شمال مدينة أم درمان غربي الخرطوم.

وفي مدينة الفاشر ولاية شمال دارفور غربي البلاد أفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر باندلاع اشتباكات عنيفة بين الجيش والحركات المسلحة المتحالفة معه من جهة والدعم السريع من جهة أخرى في المحورين الشرقي والجنوب الشرقي من المدينة، حيث سمعت أصوات انفجارات قوية مع أصوات أسلحة ثقيلة ومتوسطة في أنحاء واسعة من الفاشر.

وأضافت المصادر ذاتها أن مقاتلة حربية تابعة للجيش أغارت على مواقع للدعم السريع شرقي الفاشر ووسط مدينة نيالا بالإقليم ذاته، في حين سمعت أصوات المضادات الأرضية التابعة للدعم وهي تحاول التصدي للمقاتلة.

من جهتها، أعلنت قيادة الفرقة السادسة مشاة التابعة للجيش السوداني بمدينة الفاشر، في بيان، استخدام الأسلحة الثقيلة في اشتباكاتها مع قوات الدعم السريع بالاتجاه الجنوبي الشرقي لمدينة الفاشر.

وقالت القيادة إن قواتها دمرت 12 عربة قتالية تابعة لقوات الدعم السريع بكامل طاقمها، ونوهت إلى أن الطيران الحربي حلّق في سماء المدينة للتعامل مع ما وصفتها بـ”قوات العدو”.

الجيش السوداني يسيطر على “رورو”

في سياق متصل، أعلن حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة تمكن قوات الجيش من السيطرة على منطقة “رورو” في الإقليم ومنطقة جلقني بولاية سنار من قوات الدعم السريع، مضيفًا أن القوات ماضية للسيطرة على سنجة ومدن أخر.

من جانبها قالت الفرقة الرابعة مشاة التابعة للجيش السوداني في مدينة الدمازين إن قواتها كبدت قوات الدعم السريع “خسائر فادحة” خلال استعادتها السيطرة على منطقة “رورو”، مبينة أنها أوقعت نحو 11 قتيلًا في صفوف الدعم السريع، واستولت على عربة دفع رباعي و6 دراجات نارية.

الدعم السريع يتهم الجيش بقتل المدنيين

من جهته، اتهم مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق في منشور عبر منصة “إكس”، الطيران الحربي التابع للجيش، بقصف المدنيين في الخرطوم وود مدني وسنار وسنجة وكردفان ودارفور.

وقال الباشا طبيق، إن الطيران الحربي “يحصد يوميًا مئات القتلى والجرحى من الأطفال والنساء وكبار السن”، وذلك ظنًا من البرهان -قائد الجيش- وعلي كرتي -رئيس التيار الإسلامي العريض- وما سماهم بشرذمة “الكيزان” أن سقوط الضحايا يشفي غلهم ويحقق لهم نصرًا، على حد قوله.

وأضاف مستشار قائد قوات الدعم السريع أنه “كلما سقط برميلًا متفجرًا واحدًا على منازل ومستشفيات المهمشين البسطاء ينضم آلاف الشباب لقوات الدعم السريع لاستمرار ثورة التحرر”.

ويخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، قتالًا ضد قوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، ما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.