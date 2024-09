بايدن يرتدي قبّعة ترامب خلال احتفال رسمي ويثير ضجة كبرى (شاهد)

ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبعة ترويجية لحملة المرشح الجمهوري المنافس دونالد ترامب أثناء زيارة قام بها إلى محطة إطفاء في منطقة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

أثناء الزيارة تحدث بايدن عن الوحدة الحزبية في البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وقال “إننا بحاجة إلى العودة إلى ذلك”.

Joe Biden puts on Trump 2024 hat while visiting firefighters in Pennsylvania. #JoeBiden #Biden #DonaldTrump #Trump #Trump2024 #FireFighters #Pennsylvania pic.twitter.com/06fnjfbHLN

ونشر نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس على منصة التواصل الاجتماعي إكس، الصورة واللقطات عندما أعطى أحد مؤيدي ترامب قبعة حملته وطلب من بايدن ارتداءها.

انتشرت الصور ومقاطع الفيديو بين الجمهوريين، واستخدمها البعض لمهاجمة بايدن، وقدراته العقلية، واعتبروا الأمر دعمًا لترامب على حساب كامالا هاريس.

ونشر مؤيدون لحملة ترامب “أداء كامالا سيئ للغاية في مناظرة الليلة الماضية، جو بايدن ارتدى قبعة ترامب”، وأضافت الحملة في منشور منفصل “شكرًا على الدعم، جو”.

ونشر مستشار حملة ترامب كريس لاسيفيتا مع صورة بايدن تعليقًا يقول “ماذا يحدث؟”.

NEW: Full exchange of the incident leading up to Joe Biden putting on a Trump 2024 hat.

Biden: "Sure, I'll autograph [a hat]."

Man: "You remember your name?"

Biden: "I don't remember my name… I'm slow."

Man: "You're an old fart."

Biden: "Yeah, I'm an old guy… You would… pic.twitter.com/yQcCXmtzIZ

