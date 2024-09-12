بايدن يرتدي قبّعة ترامب خلال احتفال رسمي ويثير ضجة كبرى (شاهد)

ارتدى الرئيس الأمريكي جو بايدن قبعة ترويجية لحملة المرشح الجمهوري المنافس دونالد ترامب أثناء زيارة قام بها إلى محطة إطفاء في منطقة شانكسفيل بولاية بنسلفانيا الأمريكية.

أثناء الزيارة تحدث بايدن عن الوحدة الحزبية في البلاد بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وقال “إننا بحاجة إلى العودة إلى ذلك”.

ونشر نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض أندرو بيتس على منصة التواصل الاجتماعي إكس، الصورة واللقطات عندما أعطى أحد مؤيدي ترامب قبعة حملته وطلب من بايدن ارتداءها.

مقصودة أم زلّة جديدة؟

انتشرت الصور ومقاطع الفيديو بين الجمهوريين، واستخدمها البعض لمهاجمة بايدن، وقدراته العقلية، واعتبروا الأمر دعمًا لترامب على حساب كامالا هاريس.

ونشر مؤيدون لحملة ترامب “أداء كامالا سيئ للغاية في مناظرة الليلة الماضية، جو بايدن ارتدى قبعة ترامب”، وأضافت الحملة في منشور منفصل “شكرًا على الدعم، جو”.

ونشر مستشار حملة ترامب كريس لاسيفيتا مع صورة بايدن تعليقًا يقول “ماذا يحدث؟”.

NEW: Full exchange of the incident leading up to Joe Biden putting on a Trump 2024 hat. Biden: "Sure, I'll autograph [a hat]." Man: "You remember your name?" Biden: "I don't remember my name… I'm slow." Man: "You're an old fart." Biden: "Yeah, I'm an old guy… You would… pic.twitter.com/yQcCXmtzIZ — Collin Rugg (@CollinRugg) September 12, 2024

حوار بايدن مع مؤيدين لترامب

وفقًا لمقطع فيديو، قال بايدن لأحد الحاضرين “سأعطيك قبعتي الرئاسية”، مشيرًا إلى “الختم الرئاسي عليها”. وأصر مؤيد ترامب، على أن يوقع بايدن على القبعة، ووافق الرئيس.

وبناء على طلبات الحضور، وضع بايدن على رأسه قبعة “ترامب 2024” فوق القبعة التي كانت على رأسه بالفعل.

وقال مؤيد ترامب لبايدن “أنا فخور بك الآن، أيها العجوز”.

تقع مدينة شانكسفيل في مقاطعة سومرست، وهي منطقة ذات أغلبية جمهورية حيث أيد أكثر من 77% من الناخبين ترامب في انتخابات عام 2020.

Joe Biden: I Want That Hat… US President, Joe Biden publicly requests and sports a Trump 2024 campaign hat, during a 9/11 event #USAElections #Trump #JoeBiden #Kamala2024 pic.twitter.com/6gWraKc2Sc — Ngozi Chukwu Ka (@NChukwKa) September 12, 2024

مناظرة كامالا هاريس وقبعة ترامب

خلال مناظرة الثلاثاء الماضي مع نائبة الرئيس كامالا هاريس، فكر المرشح الجمهوري دونالد ترامب في إرسال واحدة من قبعاته الحمراء الشهيرة التي تحمل شعار “جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” إلى المرشحة الديمقراطية، بينما كان يوبّخها بزعم انتحال أفكاره.

وقال ترامب “كل ما كانت تؤمن به قبل ثلاث سنوات وأربع سنوات أصبح خارجًا عن نطاق السيطرة. إنها ستتبنى فلسفتي الآن”.

وأضاف “في الواقع، كنت سأرسل لها قبعة مكتوب عليها: جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، فهي ستتبع فلسفتي”.