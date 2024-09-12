حرائق وقصف مستوطنة لأول مرة.. حزب الله يضرب شمال إسرائيل بصليات صاروخية (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حرائق اندلعت في منطقتين بالجليل الغربي شمالي إسرائيل إثر سقوط صواريخ أطلقها حزب الله من لبنان.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن 15 صاروخًا أطلقت، اليوم الخميس، من لبنان على الجليل الغربي شمالي إسرائيل وإن بعضها قد تم اعتراضه دون وقوع إصابات.

قصف مستوطنة لأول مرة

من جانبه قال حزب الله في بيان عبر منصة تلغرام، اليوم الخميس، إنه “دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية الآمنة، أدخلت ‏المقاومة ‏الإسلامية على جدول نيرانها مستعمرة روش هانيكرا وقصفتها لأول ‏مرة كما قصفت مستعمرة متسوفا بصليات صاروخية”.

وأصيب جندي إسرائيلي بجروح خطيرة، أمس الأربعاء، جراء سقوط صاروخ مضاد للدروع شمال إسرائيل، التي تعرضت لإطلاق نحو 100 صاروخ من لبنان.

يأتي ذلك في ظل تصعيد للمواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، ما أسفر أيضا عن 3 شهداء وجريحين من الجانب اللبناني، وفق وكالة الأنباء الرسمية، فيما أعلن حزب الله عن استشهاد 2 من عناصره بنيران إسرائيلية.

إطلاق 100 صاروخ

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان عبر منصة إكس، مساء الأربعاء، إن نحو 100 صاروخ أطلقت من لبنان على المناطق الشمالية منذ صباح الأربعاء، وإن أضرارًا أصابت مستوطنة بالجليل الأعلى جراء سقوط صواريخ.

و بحسب البيان هاجمت مقاتلات إسرائيلية عدة بنى تحتية عسكرية لتنظيم حزب الله في منطقة الخريبة بجنوب لبنان.

وتابع أن مقاتلاته هاجمت أيضًا منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله في منطقة عيتا الشعب، كما هاجمت مباني عسكرية للتنظيم في مناطق حولا وعيتا الشعب ومروحين بجنوب لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر الخط الأزرق الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا مدمرة تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر؛ خلّفت أكثر من 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.