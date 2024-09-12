“رأيت الأدلة ضدكما”.. قناة إسرائيلية تنشر رسالة المدعي العام في لاهاي إلى نتنياهو وغالانت

طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، الأربعاء، تسريع إصدار مذكرات الاعتقال الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، وأرسل المدعي العام برسالة واضحة إلى أولئك الذين يحاولون تأخير الطلب.

“رأيت الأدلة ضدكما”

وقال كريم خان، في إشارة إلى نتنياهو وغالانت “ما يرجّح كفّتي هو أنني رأيت الأدلة المقدمة ضدكما والتي لم ترونها أنتما، فتحاولان تخمين ما تم تقديمه”.

وأضاف “كفّتي راجحة بأمر واحد على الأقل، حتى هم سيعترفون بذلك، لقد رأيت الأدلة التي لم يرونها، ولم يتم كشف الأدلة للجمهور، فقد كان التقديم سريا”.

وألمح المدعي العام، وفقاً لما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، إلى أن “من يختار الهروب وتأجيل الإجراءات القانونية ربما لديه ما يخفيه: هم واثقون جدًا من أنفسهم ويزعمون أن هذه مجموعة من الأكاذيب. لذلك ليس هناك ما يُخفى عن المحكمة. فليظهروا وليدافعوا عن أنفسهم وسيتم اتخاذ القرار، لكن أولئك الذين لديهم سبب للقلق، عادةً ما يتخذون نهجًا مختلفًا”.

ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين

وكان المدعي العام للجنائية الدولية، طلب الثلاثاء إصدار أوامر اعتقال عاجلة بحق نتنياهو وغالانت، وأشار كريم خان إلى مخاوف بشأن تدخّل إسرائيل المحتمل في التحقيقات الجارية وسط تصاعد العنف وجرائم الحرب المستمرة في قطاع غزة.

وفي ملفه المقدم إلى المحكمة، أعرب خان عن إحباطه من تأخير المحكمة في إصدار أوامر الاعتقال، وحثّ على اتخاذ إجراءات سريعة قبل خطاب نتنياهو المقرر في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان خان قد ضغط للبت في مذكرات الاعتقال في أغسطس/آب الماضي، مؤكدًا أن المحكمة الجنائية الدولية لها الحق في التحقيق مع المسؤولين الإسرائيليين بشأن “الفظائع المزعومة” في الأراضي الفلسطينية.

وحثّ خان القضاة على التحرك دون تأخير، قائلًا إن “أي تأخير غير مبرر في الإجراءات يضر بحقوق الضحايا”، كما دعا خان المحكمة إلى رفض الطعون القانونية التي تشكك في اختصاصها في هذه القضية بحجة أن سلطة المحكمة في الحكم في هذه المسألة راسخة بموجب القانون.