رويترز: أمريكا تقدم المساعدات العسكرية لمصر بكامل قيمتها لأول مرة منذ 2020

نقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مساء أمس الأربعاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن ستقدم المساعدات العسكرية لمصر كاملة هذا العام، التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار.

وذكرت الوكالة أن هذه هي المرة الأولى منذ تولي الرئيس بايدن منصبه، التي لا تقوم فيها واشنطن بحجب جزء من المساعدات للقاهرة.

ونقلت الوكالة عن رسالة بالبريد الإلكتروني للمتحدث، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أبلغ “الكونغرس”، أمس الأربعاء، أنه سيتنازل هذا العام عن الاشتراطات المتعلقة بمبلغ 225 مليون دولار، الذي جرى الربط بينه وبين سجل مصر في حقوق الإنسان، استنادًا إلى “مصلحة الأمن القومي الأمريكي”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: “هذا القرار مهم لتعزيز السلام الإقليمي ومساهمات مصر المحددة والمستمرة في أولويات الأمن القومي للولايات المتحدة، وخاصة فيما يتعلق بإتمام اتفاق وقف إطلاق النار في (قطاع) غزة، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، والمساعدة في تحقيق نهاية دائمة للصراع بين إسرائيل وحماس”.

وكان بلينكن قد أصدر إعفاء مماثلًا بشأن أوضاع حقوق الإنسان العام الماضي، لكنه حجب جزءًا من المساعدات العسكرية بسبب عدم تحقيق مصر “لتقدم واضح ومتسق” بشأن إطلاق سراح السجناء السياسيين.

وقال المتحدث إن مصر بذلت هذا العام جهودًا كافية بشأن السجناء السياسيين للإفراج عن 95 مليون دولار مرتبطة بالتقدم في هذه القضية.

وأشار إلى جهود مصر في وضع تشريع لإصلاح نظام الحبس الاحتياطي وقانون العقوبات عمومًا، وإطلاق سراح بعض السجناء السياسيين، والتحرك نحو إنهاء حظر السفر وتجميد الأصول المرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.