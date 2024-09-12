صورة عارية ومراسلات.. فضيحة جنسية في الكنيست لنائب من حزب نتنياهو

قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، اليوم الخميس، إن أعضاء في الكنيست وصلتهم عبر البريد الإلكتروني صورة ورسائل جنسية لزميلهم في البرلمان من حزب الليكود حانوخ ميليفيتسكي.

ويقود حزب الليكود اليميني رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يواجه محاكمة بتهم فساد، عطلتها حربه المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأضافت هيئة البث: “يُزعم أنه تم توزيع صورة ومراسلات ميليفيتسكي السرية الخميس في رسائل بريد إلكتروني وصلت إلى أعضاء بالكنيست، بينما يقول هو إن الصورة والمراسلات قديمة وملفقة”.

كما قال إن “الصورة والمراسلات نفسها أُرسلت قبل أكثر من عامين إلى مئات الأشخاص الذين أعرفهم، وبينهم أفراد أسرتي، لغرض إيذائي”.

من جهتها، قالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة إن “صورة عارية ومراسلات جنسية لعضو الكنيست ميليفيتسكي وصلت إلى نواب في الكنيست عبر البريد الإلكتروني”.

وتابعت: “تلقت مكاتب النواب في الكنيست مؤخرًا رسائل بريد إلكتروني من عنوان بريد إلكتروني مجهول تحتوي على تفاصيل محرجة وصورة عارية لميليفيتسكي”.