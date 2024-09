أونروا تنعى 6 من موظفيها.. مجزرة جديدة في خامس قصف إسرائيلي على مدرسة إيواء وسط غزة (فيديو)

قُتل 6 من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لها ومحيطها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان عبر منصة إكس، اليوم الخميس: “إنها مأساة بكل معنى الكلمة قُتل 6 من زملائنا عندما استهدفت ضربتان جويتان مدرسة ومحيطها في النصيرات بالمناطق الوسطى”.

وأشار البيان إلى أن “هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد، وأن من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وأعضاء آخرين من الفريق الذين كانوا يقدمون المساعدة للنازحين”.

وأضاف “هذه المدرسة تعرضت للقصف 5 مرات منذ بداية الحرب، وتؤوي حوالي 12000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال”، مؤكدًا أنه “لا أحد في غزة في مأمن، لا أحد مستثنى، يجب حماية المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع الأوقات، فهي ليست أهدافًا”.

ودعا البيان إلى عدم استخدام المدارس أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية أو قتالية، خاتمًا: “يجب ووقف إطلاق النار فورًا”.

Just Tragic. #Gaza Six @UNRWA colleagues killed today when two airstrikes hit a school and its surroundings in Nuseirat in the middle areas. This is the highest death toll among our staff in a single incident. Among those killed was the manager of the UNRWA shelter and other…

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن، أمس الأربعاء، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا، والتي كانت تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة للمرة الـ5 خلال 11 شهرًا.

وأكد دوجاريك أن الموقع تم التنسيق بشأنه مسبقًا مع قوات الأمن الإسرائيلية.

من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الإسرائيلي، وقال في بيان عبر منصة إكس “ما يحدث في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، تعرضت مدرسة تحولت إلى مأوى لنحو 12 ألف شخص لغارات جوية إسرائيلية مرة أخرى اليوم، من بين القتلى 6 من زملائنا في الأونروا، يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات الفادحة للقانون الإنساني الدولي الآن”.

What's happening in Gaza is totally unacceptable.

A school turned shelter for around 12,000 people was hit by Israeli airstrikes again today.

Six of our @UNRWA colleagues are among those killed.

These dramatic violations of international humanitarian law need to stop now.

— António Guterres (@antonioguterres) September 11, 2024