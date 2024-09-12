سياسة|قطاع غزة

أونروا تنعى 6 من موظفيها.. مجزرة جديدة في خامس قصف إسرائيلي على مدرسة إيواء وسط غزة (فيديو)

أعلى عدد في يوم واحد

أسفر قصف الاحتلال لمدرسة الجاعوني للمرة الخامسة عن استشهاد 18 فلسطينيًا (رويترز)
12/9/2024-|آخر تحديث: 12/9/202411:26 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

قُتل 6 من العاملين في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لها ومحيطها في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقالت الأونروا في بيان عبر منصة إكس، اليوم الخميس: “إنها مأساة بكل معنى الكلمة قُتل 6 من زملائنا عندما استهدفت ضربتان جويتان مدرسة ومحيطها في النصيرات بالمناطق الوسطى”.

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أعلى عدد في حادث واحد

وأشار البيان إلى أن “هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد، وأن من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وأعضاء آخرين من الفريق الذين كانوا يقدمون المساعدة للنازحين”.

وأضاف “هذه المدرسة تعرضت للقصف 5 مرات منذ بداية الحرب، وتؤوي حوالي 12000 نازح، معظمهم من النساء والأطفال”، مؤكدًا أنه “لا أحد في غزة في مأمن، لا أحد مستثنى، يجب حماية المدارس والبنية التحتية المدنية الأخرى في جميع الأوقات، فهي ليست أهدافًا”.

ودعا البيان إلى عدم استخدام المدارس أو المناطق المحيطة بها لأغراض عسكرية أو قتالية، خاتمًا: “يجب ووقف إطلاق النار فورًا”.

للمرة الخامسة

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قد أعلن، أمس الأربعاء، أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مدرسة الجاعوني التابعة للأونروا، والتي كانت تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة للمرة الـ5 خلال 11 شهرًا.

وأكد دوجاريك أن الموقع تم التنسيق بشأنه مسبقًا مع قوات الأمن الإسرائيلية.

من جانبه أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القصف الإسرائيلي، وقال في بيان عبر منصة إكس “ما يحدث في غزة أمر غير مقبول على الإطلاق، تعرضت مدرسة تحولت إلى مأوى لنحو 12 ألف شخص لغارات جوية إسرائيلية مرة أخرى اليوم، من بين القتلى 6 من زملائنا في الأونروا، يجب أن تتوقف هذه الانتهاكات الفادحة للقانون الإنساني الدولي الآن”.

18 شهيدًا على الأقل

من جانبه قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن 18 فلسطينيًا استشهدوا أمس بينهم موظفون في الأونروا، جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مدرسة الجاعوني التابعة للوكالة الأممية.

وبحسب جهاز الدفاع المدني بغزة، فإن هذا القصف الخامس الذي يشنه الجيش الإسرائيلي ضد المدرسة ذاتها خلال الحرب الراهنة على غزة.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المدرسة كانت تؤوي مقاتلين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وقال: “إن طائراته الحربية نفذت غارة دقيقة على إرهابيين كانوا يعملون داخل مركز قيادة وسيطرة تابع لحماس في مدرسة الجاعوني وسط القطاع”.

وخلال الشهور الماضية، استهدفت إسرائيل العديد من المدارس التي تؤوي نازحين، مرتكبة مجازر بحق المدنيين بداخلها، وخاصة من النساء والأطفال.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات

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