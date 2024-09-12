من لبنان.. القسام تقصف موقعا عسكريا إسرائيليا برشقة صاروخية

كشفت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عن أحدث عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الكتائب، في بيان اليوم الخميس، إنها قصفت مواقع عسكرية إسرائيلية برشقة صاروخية من جنوب لبنان.

وأوضحت القسام أنها قصفت “مقر اللواء الغربي 300” التابع لجيش الاحتلال في “خربة ماعر” بالجليل الغربي، وذلك بـ30 صاروخًا، استهدفت بها مرابض مدفعية اللواء ومركز صيانته وتجمع قوات الاحتلال فيه.

في سياق متصل، تؤكد القسام استمرار مقاتليها خوض “اشتباكات ضارية” بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة مع قوات الاحتلال المتوغلة في محاور القتال كافة بقطاع غزة، إضافة إلى استهداف القوات المعززة بالآليات، بالعبوات الناسفة والقذائف المضادة للدروع والتحصينات والأفراد.