نائب أردني يدخل في حالة غريبة بعد هزيمته في الانتخابات البرلمانية (فيديو)

تداول رواد منصات التواصل مقطع “فيديو” لنائب أردني أخفق في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وقد دخل في حالة غريبة وسط حشد كبير من أنصاره.

النائب السابق عن إحدى دوائر محافظة إربد فواز الزغبي (74 عامًا) الملقب بالفقير فاز سابقًا بعضوية البرلمان الأردني لدورات عدة، كما شغل منصب رئيس بلدية الرمثا.

وأظهر مقطع “الفيديو” الزغبي وهو يجلس على كرسي أعلى منصة وسط عدد كبير من أنصاره وهو مغمض العينين، ويسر إليه أحد الأشخاص بكلام في أذنيه وهو يشير بيديه بحركات غير مفهومة.

واستمر الزغبي في هذه الحالة، وكلما تحدث إليه أحد أشار بيديه بحركات عشوائية.

جاء ذلك بعدما أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت أول أمس الثلاثاء، بنسبة مشاركة بلغت 32.25%، وتنافس فيها 1623 مرشحًا ضمن 197 قائمة محلية وعامة على مقاعد المجلس البالغ عددها 138.

فواز الزعبي مصدوم بعد خسارته في #الانتخابات_النيابيه pic.twitter.com/DGEndWbZi6 — عمر السعايدة 🥷 (@OmarAlSaeeda) September 11, 2024

تصدر جبهة العمل الإسلامي

وأكدت الهيئة أن “جبهة العمل الإسلامي حصلت على 31 مقعدًا من أصل 138 في البرلمان”، مشيرة إلى أن “6 شباب دون 36 عامًا، قد فازوا بعضوية البرلمان في الانتخابات”.

وأوضحت أن “27 امرأة فازت بعضوية البرلمان في الانتخابات الأخيرة”، وأن “104 نواب من الحزبيين، قد فازوا بعضوية البرلمان في الانتخابات”.

وانقسمت قوائم المرشحين في الانتخابات إلى قوائم عن دائرة عامة، وهي مخصصة للأحزاب وعدد مقاعدها 41، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى المملكة كلها.

إضافة إلى قوائم محلية عن 18 دائرة، ويمكن لمرشحي الأحزاب والمستقلين الترشح عبرها، ويتم التصويت على المرشحين فيها على مستوى الدائرة فقط.

وينقسم البرلمان في الأردن إلى غرفتين، هما: مجلس الأعيان الذي يعيّنه الملك، ومجلس النواب وهو منتخَب.