سياسة|إسرائيل

“هذا العَلم خانني”.. أسيرة إسرائيلية سابقة تنفجر غضبًا وتهاجم حكومة نتنياهو

“هل كان إيماني به ساذجا؟ “لا يمكنني رؤية العّلم وكل من يسجد له”

علم إسرائيل (غيتي)
12/9/2024-|آخر تحديث: 12/9/202401:54 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

قالت، عدينا موشي الأسيرة الإسرائيلية السابقة في غزة لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها لا تطيق رؤية عَلم الاحتلال، مؤكدة “العَلم خانني”.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الخميس، عن الأسيرة التي قُتل زوجها سعيد في 7 أكتوبر/تشرين الأول وأُطلق سراحها من غزة، قولها “ليس لديّ دولة، ولا رئيس وزراء، ولا عَلم”.

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“لقد خانني هذا العَلم”

وأضافت عدينا موشيه قائلة “لا يمكنني رؤية العلم وكل من يسجد له -كنت بدوري كذلك.. كل يوم استقلال لديّ أعلام- أين هذا العلم الآن؟ هل كان إيماني به ساذجًا؟ لقد خانني هذا العلم”.

تل أبيب مظاهرة تبادل أسرى
متظاهرون في تل أبيب يطالبون بالتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى (الفرنسية)

“الخائن المتوحش”

وكانت عدينا موشي، الأسيرة الإسرائيلية السابقة لدى حركة حماس، قد هاجمت في وقت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووصفته بـ”الخائن والمتوحش”.

وقالت الأسيرة السابقة بعد ساعات قليلة من عودة جثة الأسير الإسرائيلي في غزة إلعاد كتسير، في يوليو/تموز الماضي “إلعاد قُتل ودمه في رقبتك يا نتنياهو”.

وقالت الأسيرة الإسرائيلية التي أُطلق سراحها في الصفقة الأولى بين حماس وإسرائيل “إذا لم يعد الأسرى الإسرائيليون الموجودون لدى المقاومة في غزة، وإذا لم تُعِدهم بأي ثمن فإن دماءهم في رقبتك إلى يوم الدين”.

وأضافت عدينا موشي قائلة “في السابق كنت أشعر بأننا في مجتمع متماسك، لكنني اليوم أشعر بأنني بلا أصدقاء، وأبنائي أريدهم هنا معي”.

تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر
تسليم الأسرى الإسرائيليين إلى الصليب الأحمر (وكالة الأناضول)

“وافقوا على أي صفقة”

وقالت والدموع تغالبها “الآن وفورًا وافقوا على أي صفقة.. كفى لقد ضقنا ذرعًا بكم، ولا يمكننا أن نتحمل أكثر.. حياتنا تتوقف على وجودهم معنا”.

وأضافت موجهة خطابها إلى رئيس الوزراء نتنياهو “أريدك أن تعرف أنت يا نتنياهو المتوحش، لقد خنتنا خيانة عظمى، وإذا لم يعودوا فدماؤهم في رقبتك، وستحمل هذا العار إلى الأبد”.

المصدر : الجزيرة مباشر

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