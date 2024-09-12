“هذه بضاعتكم بعد هروب جنودكم”.. سرايا القدس تقصف موقعا عسكريا بقذائف إسرائيلية (فيديو)

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مشاهد جديدة من تصديها لقوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة في قطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، في مقطع “فيديو” نشرته اليوم الخميس، إن المشاهد لقصف موقع “أبو مطيبق” العسكري الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وأوضح أحد مقاتلي السرايا في “الفيديو”، أنهم استخدموا هذه المرة ذخائر إسرائيلية كانوا قد استولوا عليها، قائلًا “رسالة للعدو الجبان، هذه بضاعتكم بعد هروب جنودكم، من بأس مجاهدينا وحمم مدافعنا، ونحن في لواء الوسطى في سرايا القدس لكم بالمرصاد”.

وظهرت في المشاهد قذائف مدون عليه باللغة العبرية، استخدمها المقاتلون في مشهد آخر لقصف الموقع العسكري الإسرائيلي.

وتضمن المقطع ذاته مشاهد أخرى لسيطرة سرايا القدس على طائرة من نوع “EVO MAX” تابعة لجيش الاحتلال في سماء وسط قطاع غزة.

ولاحقًا، نشر الجناح العسكري للجهاد الإسلامي، بيانًا قال فيه إنه استهدف ظهر اليوم الخميس دبابة إسرائيلية من نوع “ميركافاه 4 باز” بقذيفتين من نوع (RPG-85) في منطقة دوار العودة وسط مدينة رفح.