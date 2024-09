“لحظة تاريخية”.. فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

حصلت فلسطين لأول مرة على مقعدها الرسمي الدائم بين 193 دولة الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة في الجمعية العامة للمنظمة.

وخلال الاجتماع الأول للدورة الـ79 لأكبر هيئة بالأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، جلس دبلوماسيون فلسطينيون لتمثيل “دولة فلسطين” بين سريلانكا والسودان.

وكان هناك تصفيق خلال الجلسة العامة، ووصف مندوب مصري الحدث بأنه “لحظة تاريخية” وحتى الآن، كان الفلسطينيون يجلسون في الجمعية العامة كمراقبين خلف دبلوماسيي الدول الأعضاء.

وكانت الجمعية العامة قد تبنت قرارًا في مايو/أيار الماضي منح الفلسطينيين حقوق مشاركة أكبر وامتيازات داخل الجمعية العامة حيث تجري المناقشات دون تمتع أي دولة بحق النقض.

كما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى أن يدرس “بإيجابية” منح فلسطين العضوية الكاملة، حيث يتمتع مجلس الأمن بالكلمة الأخيرة فيما يتعلق بقبول أعضاء الأمم المتحدة.

