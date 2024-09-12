“لحظة تاريخية”.. فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة (فيديو)

حصلت فلسطين لأول مرة على مقعدها الرسمي الدائم بين 193 دولة الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة في الجمعية العامة للمنظمة.

وخلال الاجتماع الأول للدورة الـ79 لأكبر هيئة بالأمم المتحدة، مساء أمس الأربعاء، جلس دبلوماسيون فلسطينيون لتمثيل “دولة فلسطين” بين سريلانكا والسودان.

#فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى.. ما تعليقك؟ 🎥 يمكنك التعبير عن رأيك عبر تصوير مقطع فيديو لا يتجاوز الدقيقتين وسيتم بثه على شاشة #الجزيرة_مباشر – رابط قناة التيلغرام:https://t.co/Y6PnLCRzFV – رابط المشاركةhttps://t.co/lgIdlEO2ea pic.twitter.com/jbVxVeMJSm — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 12, 2024

لحظة تاريخية

وكان هناك تصفيق خلال الجلسة العامة، ووصف مندوب مصري الحدث بأنه “لحظة تاريخية” وحتى الآن، كان الفلسطينيون يجلسون في الجمعية العامة كمراقبين خلف دبلوماسيي الدول الأعضاء.

وكانت الجمعية العامة قد تبنت قرارًا في مايو/أيار الماضي منح الفلسطينيين حقوق مشاركة أكبر وامتيازات داخل الجمعية العامة حيث تجري المناقشات دون تمتع أي دولة بحق النقض.

كما دعت الجمعية العامة مجلس الأمن إلى أن يدرس “بإيجابية” منح فلسطين العضوية الكاملة، حيث يتمتع مجلس الأمن بالكلمة الأخيرة فيما يتعلق بقبول أعضاء الأمم المتحدة.

I am honored to stand before you as the President of the General Assembly for its 79th session, and I am humbled and grateful that the Membership has entrusted me with this immense responsibility. As we face global challenges—climate change, conflict, poverty—let us unite in… pic.twitter.com/UJvFVWN3kr — UN GA President (@UN_PGA) September 10, 2024

وترأس الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى، أمس الأربعاء، رئيسها الجديد فيليمون يانغ، رئيس وزراء الكاميرون السابق، وسيتولى يانغ المنصب الشرفي بشكل كبير لمدة عام واحد.

كما أنه من المقرر أن تتولى (هيلغا شميد) كبيرة الدبلوماسيين الألمان، هذا المنصب بعد فيليمون يانغ.

وخلال أسبوعين، ستبدأ المناقشات العامة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بمشاركة أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، في أكبر اجتماع دبلوماسي في العالم.

وفي مايو الماضي اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأحقية دولة فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابيًا.

وصوتت لصالح القرار 143 دولة، وامتنعت 25 عن التصويت، ورفضت القرار 9 دول.

ووفق مشروع القرار فإن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك، يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

والجمعية العامة هي جهاز الأمم المتحدة التمثيلي الرئيسي للتداول وصنع السياسة العامة، وتلزم في التصويت على قضايا هامة محددة، مثل التوصيات المتعلقة بالسلام والأمن وانتخاب أعضاء مجلس الأمن، موافقة أغلبية ثلثي الدول الأعضاء.

وبالنسبة للمسائل الأخرى فإنها تقرر بأغلبية بسيطة، ولكل دولة عضو صوت واحد في الجمعية العامة.

وافتتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميا مساء الثلاثاء (بتوقيت نيويورك) دورتها الاعتيادية الـ79، برئاسة الرئيس الجديد للدورة، فيليمون يانغ من الكاميرون.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد يانغ على التحديات العالمية الملحة مثل تغير المناخ والنزاعات والفقر والتفاوت الاجتماعي المتزايد، وشدد على أهمية التعددية والتعاون الدولي، ودور الأمم المتحدة في تحقيق السلام والعدالة والتنمية المستدامة.

من جانبه طلب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، التأكيد على تنفيذ القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة في 10 مايو 2024، والذي ينص على جلوس فلسطين بين الدول الأعضاء وفق الترتيب الأبجدي.

وأكد على أهمية هذه الخطوة التاريخية قائلا: “هذه ليست مجرد مسألة إجرائية، بل لحظة تاريخية، ويجب أن يكون لدولة فلسطين مقعد بين الدول الأعضاء”.

وتحمل الدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة شعار “الوحدة في التنوع، من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان”.

وستبدأ المناقشة العامة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري وتستمر حتى الثلاثين منه، بمشاركة ملوك ورؤساء العالم، حيث ستقدم كل دولة رؤيتها للمواضيع المدرجة على جدول الأعمال بما فيها القضايا الدولية والإقليمية والوطنية.