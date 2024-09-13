إصابة رئيس جزر القمر في هجوم

قال المتحدث باسم حكومة جزر القمر إن الرئيس غزالي عثماني أصيب بجرح طفيف في هجوم بسكين، اليوم الجمعة، مضيفًا أنه تم احتجاز المهاجم.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدثة باسم الحكومة فاطمة أحمدة أن الرئيس “تعرّض لهجوم في سليمان-إستاندرا”، شمالي موروني، عاصمة الأرخبيل.

وقالت المتحدثة إن حياة الرئيس “ليست في خطر”.

وذكرت مصادر أن الرئيس غزالي عثماني تلقى “الرعاية اللازمة” من الجروح الطفيفة التي أصيب بها.

من جانبها، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدر أنه تمّ توقيف المهاجم، وهو شرطي سابق في العشرينيات من عمره، ولم تُعرف بعد دوافع المهاجم.

وفي مايو/أيار الماضي، أدى غزالي عثماني، 65 عامًا، اليمين لفترة ولاية جديدة في أعقاب انتخابات متوترة جرت في يناير/كانون الثاني.

وتلت الانتخابات، مظاهرات استمرت يومين أسفرت عن مقتل شخص على الأقل، وقال معارضو عثماني إن الانتخابات شهدت عمليات تزوير.