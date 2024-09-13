تسلل مسيّرة من لبنان.. حزب الله يهاجم شمال إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في صفد (فيديو)

رصدت السلطات في إسرائيل، اليوم الجمعة، إطلاق مسيرة و3 صواريخ من لبنان بالتزامن مع انطلاق صفارات الانذار في مستوطنات عدة قريبة من الحدود اللبنانية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تسلل مسيرة لبنانية إلى صفد شمالي إسرائيل وقال إن صفارات الإنذار دوت في شمال إسرائيل، فيما ذكرت هيئة البث الرسمية أن أضرارا لحقت بشبكة الكهرباء جراء القصف الليلي في صفد.

هجوم بأسراب مسيرات انقضاضية

وكشف حزب الله في بيان، اليوم الجمعة، أنه شنّ هجوما جويا بِأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية على قاعدة فيلون (مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية) ‏جنوب شرق مدينة صفد وأصاب أهدافا عدة.

وقال “دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردًا على ‌‌‏المجزرة التي ارتكبها العدو الاسرائيلي في بلدة كفرجوز، شَنَّ مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية اليوم الجمعة،هجوما جويا بأسراب من ‏المسيرات الانقضاضية”.

وأضاف أن الهجوم كان على قاعدة فيلون “مقر ألوية الفرقة ‌‌‏210 ومخازنها في المنطقة الشمالية، ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة، مُستهدفا أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابها بشكل مباشر وأوقع فيها إصابات مؤكدة”.

استهداف مواقع عسكرية

وقال حزب الله في بيانات أخرى إنه استهدف مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية مثل المرج وبياض بليدا وثكنة في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة.‏ ‏

من جهتها، أفادت وكالة أنباء لبنان الرسمية بأن تحليقا مكثفا لطيران الاستطلاع الإسرائيلي، في أجواء صور جنوبي لبنان ومنطقتها على علو منخفض.

وأوضحت أن الطيران الحربي الإسرائيلي أغار فجرا مرتين على مدينة بنت جبيل، استهدفت الغارة الأولى منزلا في حي العويني والثانية منطقة الوادي (جنوب).

رصد هدف جوي من لبنان

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان “متابعة للإنذارات خشية تسلل مسيرة معادية في الجليل الأعلى تم رصد هدف جوي اخترق من لبنان وسقط في المنطقة دون وقوع إصابات”، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن الإنذارات في منطقة مسغاف عام ناجمة عن اعتراض قذيفتيْن أطلقتا من لبنان “دون وقوع إصابات”، على حد وصف البيان.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت إسرائيل انطلاق 20 صاروخا من لبنان على مدينة صفد (شمال) خلال ساعات الليل، بينما تعمل قوات الإطفاء على إخماد حريق في منطقة بيريا عقب سقوط قذيفة فيها.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان أبرزها حزب الله، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، وتطالب هذه الفصائل بإنهاء حرب تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.