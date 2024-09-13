حزب الله يستهدف 10 مواقع عسكرية إسرائيلية بالصواريخ والمسيرات (فيديو)

أعلن (حزب الله) اللبناني، اليوم الجمعة، قصفه مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، من بينها قاعدة للدفاع الجوي في ثكنة “بيريا” قرب مدينة صفد.

وقال الحزب، في بيان، إنه “شن هجومًا جويًا بأسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية على قاعدة فيلون ‏جنوب شرق مدينة صفد المحتلة”، مضيفًا أن الهجوم “استهدف أماكن تموضع ‌‏واستقرار ضباطها وجنودها، وأصابتها بشكل مباشر وأوقعت فيها إصابات مؤكدة”.

وفي بيان منفصل، قال الحزب إنه قصف ‏القاعدة الأساسية للدفاع الجوي الصاروخي التابع لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا، “بصليات من ‏صواريخ الكاتيوشا وأصابوها إصابة مباشرة واندلعت النيران في أجزاء منها”. ‏

ونشر (حزب الله)، مقطعًا مصورًا يوثق قصف قاعدتي بيريا وفيلون، موضحًا أن القاعدة الأولى هي قاعدة مسؤولة عن الدفاع الجوي الصاروخي للمنطقة الشمالية، أما الأخرى فهي مركز صيانة وخدمات لوجستية للفرقة 210.

وتضمنت المشاهد التي نشرها الحزب، مشاهد من “كاميرا” إسرائيليين توثق ذعرهم من صواريخ الحزب، وكذلك مشاهد توثق آثار الدمار الناجمة من الرشقة الصاروخية.

وفيما لم يصدر تعليق فوري من الجانب الإسرائيلي على بيان الحزب، أعلنت إسرائيل، في وقت سابق الجمعة، انطلاق 20 صاروخًا من لبنان على مدينة صفد (شمال) خلال ساعات الليل.

وعبر بيانات مقتضبة، أعلن الحزب عن تنفيذ عدد من العمليات، الجمعة، ضد الاحتلال، وقال إن مقاتليه استهدفوا مواقع عسكرية إسرائيلية قبالة الحدود اللبنانية مثل المرج وبياض بليدا وثكنة زبدين في مزارع شبعا ‏اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية، وأصابوها إصابة مباشرة.‏ ‏

واستهدف الحزب موقع بركة ريشا الإسرائيلي، مؤكدًا أن الاستهداف أدى إلى احتراق آلية إسرائيلية وسقوط إصابات بين قتيل وجريح.

كما أعلن الحزب استهداف مرابض مدفعية الاحتلال في الزاعورة بالأسلحة الصاروخية، مؤكدًا تحقيق إصابات مباشرة.

واستهدف الحزب أيضًا موقع “حدب يارين” الإسرائيلي بصواريخ بركان، مؤكدًا إصابته بشكل مباشر مما أدى الى تدمير جزء منه واشتعال النيران فيه، وفقًا لبيان الحزب.

وفي تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة، قصف الحزب موقع الرمثا العسكري الإسرائيلي.

وتشهد الآونة الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا في القصف المتبادل على طرفي الحدود الإسرائيلية اللبنانية، تزامنًا مع تهديدات إسرائيل بشن حرب برية على لبنان رغم التحذيرات الإقليمية والدولية من تفجر المنطقة وخروجها عن السيطرة.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها (حزب الله)، مع الجيش الإسرائيلي قصفًا يوميًا عبر “الخط الأزرق” الفاصل” أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.